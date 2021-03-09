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New York'ta 55 bin lise öğrencisi 22 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak
ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan devlet okullarının lise kısımlarında 22 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacağı açıklandı
New York'ta 55 bin lise öğrencisi 22 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak
09 Mart 2021 08:38 - AA
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New York Eğitim Departmanından yapılan açıklamada, şehirdeki 488 devlet lisesinde bulunan ve dönem başında sınıfta öğrenimi seçen yaklaşık 55 bin öğrencinin yanı sıra 17 bin çalışanın okula döneceği bildirildi.

Okullar açılırken uzaktan eğitim opsiyonunu tercih eden 282 bin lise öğrencisinin ise internet üzerinden eğitime devam edeceği kaydedildi.

New York Devlet Okulları Atletizm Liginin de nisan ayı başından itibaren açılacağı ve spor müsabakalarının COVID-19 önlemleri çerçevesinde seyircisiz olarak mayısta başlayıp yaz boyu devam etmesinin planlandığı bildirildi.

New York'ta COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 3'e ulaşmasıyla 18 Kasım 2020'de sınıflarda yüz yüze eğitim geçici olarak durdurulmuş, ilkokullar 7 Aralık'ta, ortaokullar da 25 Şubat'ta tekrar açılarak öğrenciler sınıflara dönmüştü.

COVID-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, 1 milyon 700 bine yakın vaka sayısı ile ülkede COVID-19'dan en fazla etkilenen 4'üncü eyalet olan New York, 48 bin 355 can kaybıyla da California'dan sonra 2'inci sırada yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:

uzaktan egitim new york devlet okullari

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