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New York'ta 6 Nisan'dan sonra 16 yaş ve üzeri herkes Kovid-19 aşısı olabilecek
ABD’nin New York eyaletinde, 30 yaş ve üstü kişilerin yarından, 16 yaş ve üzerinin ise 6 Nisan’dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırabileceği belirtildi.
New York'ta 6 Nisan'dan sonra 16 yaş ve üzeri herkes Kovid-19 aşısı olabilecek

New York Valisi Andrew Cuomo

30 Mart 2021 10:29 -
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New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, “Bugün Kovid-19’u yenme mücadelesinde devasa bir adım atıyoruz.” ifadesini kullandı.

Cuomo, Kovid-19 aşı tedarikinin hala sınırlı olduğunu da hatırlatarak, vatandaşlardan aşı olma konusunda sabırlı olmalarını ve randevu almadan aşı merkezlerine gitmemelerini istedi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, New York’ta ilk doz aşıyı yaptıranların sayısı 5 milyon 900 bine, ikinci dozu vurulanların sayısı da 3 milyon 400 bine yaklaştı.

Ülke genelinde yapılan aşı sayısı ise 93 milyonu ilk doz, 51 milyonu ikinci doz olmak üzere 144 milyonu geçti.

Anahtar Kelimeler:

ndrew cuomo kovid-19 asi new york

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