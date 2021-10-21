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New York'ta aşı olmayan belediye çalışanlarına maaş ödenmeyecek
New York Belediyesi çalışanları için yeni tip koronavirüs aşısı zorunluğundaki "haftalık test olma" seçeneğinin kasımdan itibaren kaldırılacağı, 10 gün içinde en az bir doz aşı yaptırmayanların maaşlarının ödenmeyeceği açıklandı.
New York'ta aşı olmayan belediye çalışanlarına maaş ödenmeyecek
21 Ekim 2021 10:27 - AA Mücahit Oktay
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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio basın açıklamasında, Kovid-19 aşısı olmayanlara tanınan haftalık test yaptırma tercihinin 1 Kasım'dan itibaren uygulanmasına izin verilmeyeceğini, gelecek 10 gün içinde en az bir doz aşı yaptırmayanların maaşlarının ödenmeyeceğini söyledi.

Blasio 300 binden fazla Belediye çalışanını etkileyecek olan kararla ilgili, son tarihe kadar en az bir doz aşı yaptırmayanların zorunlu ücretsiz izin kullanmaya yönlendirileceğini belirtti.

Aşılananla 500 dolar ek ödeme

Kovid-19'un henüz bitmediğini ve New York'un tam olarak normale dönmediğini hatırlayan Blasio, amaçlarının Belediye çalışanlarının tamamının aşı yaptırmalarını sağlamak olduğunu ve teşvik için "1 Kasım'a kadar aşı olanların banka hesaplarına 500 dolar bonus ödemesi" yapacaklarını duyurdu.

New York Belediyesinde henüz hiç aşı yaptırmamış 46 bin civarında işçi olduğu kaydedildi.

Üniformalı Temizlikçiler Derneği yetkilileri Belediyenin kararını doğru bulmadıklarını belirtirken Polis Yardımseverler Sendikası Başkanı Patrick J. Lynch itiraz haklarını mahkemeye taşıyacaklarını ifade etti.

New York'un dışında California'nın San Francisco şehrindeki 35 bin çalışan için de 1 Kasım'da yürürlüğe girecek benzer bir aşı talimatı açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

new york belediye calisanlari maas asi zorunlulugu

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