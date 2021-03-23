New York'ta COVID-19 aşılamasında yaş sınırı 50'ye indirildi

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, yarından itibaren 50 yaş ve üstü vatandaşların COVID-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

65 yaş ve üstüne öncelik verilerek başlayan eyaletteki COVID-19 aşılamasında, federal hükümetten gelen aşı dozlarının artmasıyla yaş sınırı 10 Mart'ta 60'a indirilmişti.

New York Valiliği verilerine göre, eyalette şu ana kadar 7 milyon 737 binden fazla kişiye COVID-19 aşısı yapılırken, ilk doz aşı olanların oranı yüzde 26,1'e, ikinci doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 13,4'e ulaştı.