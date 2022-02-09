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New York'ta ilk kez bir vahşi hayvanda Omicron varyantı tespit edildi
New York'taki geyikler üzerinde yapılan araştırmada Kovid-19'un Omicron varyantına rastlanıldığı belirtildi.
New York'ta ilk kez bir vahşi hayvanda Omicron varyantı tespit edildi
09 Şubat 2022 08:47 - AA Mücahit Oktay
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Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, New York Şehri Parklar ve Rekreasyon Departmanı ve Beyaz Buffalo koruma grubunun ortak çalışmasında New York'un Staten Island ilçesinde 131 geyikten yaklaşık 20'sinde Omicron varyantı tespit edildi.

Araştırma aynı zamanda, Kovid-19'un Omicron varyantının ilk defa vahşi hayvanlarda bulunması açısından bir ilki ortaya koydu.

New York'ta Omicron varyantı bulunan geyiklerin keşfi, henüz netleşmemiş olsa da hayvanların potansiyel olarak Kovid-19'u insanlara bulaştırıp yeni mutasyonlara yol açabileceğine dair soruları tekrar gündeme getirdi.

Araştırmacılar, virüsün insanlardan geyiklere atık sular veya orman yangınları gibi etkenler üzerinden geçmiş olması ihtimalini dile getirdi.

İlk olarak Eylül 2020'de Iowa eyaletinde geyiklerde Kovid-19'a rastlandığı bildirilmiş, daha sonra ABD Tarım Bakanlığı Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetleme Servisi Michigan, Illinois, New York, New Jersey ve Pennsylvania başta olmak üzere birçok eyalette Kovid-19 bulaşmış geyiklerin tespit edildiğini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

new york geyik kovid-19 omicron varyanti vahsi hayvan

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