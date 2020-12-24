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New York’ta onaylanan iki Covid-19 aşısından birinde ciddi alerjik reaksiyon görüldü
Yetkililerin çarşamba günü yaptığı açıklamada, New York şehrinde sağlık çalışanlarından birinin yapılan COVID-19 aşısı sonrasında “ciddi bir alerjik reaksiyon” gösterdiğini söyledi
New York’ta onaylanan iki Covid-19 aşısından birinde ciddi alerjik reaksiyon görüldü
24 Aralık 2020 10:50 - İHA
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Yapılan açıklamada yalnızca, sağlık çalışanının durumunun stabil olduğu belirtildi; sağlık çalışanının kimliği, alerjik reaksiyonun sebebi ve kapsamı hakkındaki detaylar gizli tutuldu. Acil kullanımı onaylanan iki aşıdan hangisinin (biri Pfizer ve BioNTech, diğeri Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı) reaksiyona neden olduğu da belirsiz.

New York Şehri Sağlık Bakanlığı duruma "Aşıların yan etkileri vardır ve alerjik reaksiyonların, nadir olmakla birlikte görülebildiği bilinmektedir. New York'ta 30 binden fazla COVID-19 aşısı uygulandı ve sadece tek bir sağlık çalışanında aşıya karşı ciddi bir reaksiyon görüldü". şeklinde bir açıklama getirdi.

Geçen hafta, üst düzey bir FDA yetkilisi, ajansın ABD'de Pfizer aşısına karşı beş alerjik reaksiyonu araştırdığını söyledi. Dr. Peter Marks, Moderna aşısında da kullanılan polietilen glikol adlı bir bileşenin "suçlu olabileceğini" söyledi.

Amerika’da koronavirüs toplam vaka sayısı 18 milyon 841 bin 531’e, toplam can kaybı ise 333 bin 110’a ulaştı. Bu hafta milyonlarca Amerikalı’nın Noel için uyarıları dikkate almayıp, seyahat etmesi ya da büyük gruplar halinde toplanmaları bekleniyor.

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