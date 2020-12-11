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Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan aşı açıklaması: Türkiye'de olsam kuyruğa girer aşı yaptırırdım
ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım." dedi
Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan aşı açıklaması: Türkiye'de olsam kuyruğa girer aşı yaptırırdım
11 Aralık 2020 10:56 - AA
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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili gelişmeler konusunda AA muhabirinin sorularını yanıtladı. 

Bulaşıcı hastalıklar ve aşı konusunda uzman olmadığının altını çizen Sancar, şu ifadeleri kullandı:

"O nedenle bu konuda Türk uzmanların söylediklerine bir katkıda bulunmam mümkün değildir. Türkiye'de olsaydım Türk hekimlerinin tavsiyelerine uyardım."

Sosyal medya kullanmadığını ancak biri veya birilerinin "Aziz Sancar" adını kullanarak aşı karşıtı tweetler attığını aktaran Sancar, "Ayıp, günah ve bence bunu yapan veya sahte olduğunu bilerek yayanlar kanunen takip edilip cezalandırılmalıdır." görüşünü dile getirdi.

Bu tür paylaşımların halkın kafasını karıştırıp insanların aşı olmasını engelleyerek hayatını tehlikeye sokabileceğini ifade eden Sancar, şunları kaydetti:

"Bunu ne sebeple yapıyorlar bilmiyorum. Aşının partisi yok. Bu aşıyı Çin'den satın alıp Türkiye'de kullanmaya karar veren politikacılar değil bizim halk sağlığı uzmanlarıdır. Bu aşı veya Rus, Amerikan veya Türk kardeşlerimizin Almanya'da ürettiği aşılardan hangisi daha etkili bilemiyorum. Çünkü bu işin uzmanı değilim. Ama inanıyorum ki hepsinin koruyucu faydası var ve halkımızın Türkiye'de halihazırda mevcut olan aşıyı kullanmasını ve sağlık uzmanlarından başka hiçbir kimsenin sözünü dinlememelerini tavsiye ederim. Dediğim gibi simdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım."

Anahtar Kelimeler:

nobel odullu turk bilim insani aziz sancar yeni tip koronavirus kovid-19 asi cin almanya

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