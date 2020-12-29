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Nöroloji uzmanı Dr. Mustafa Yiğit Kovid-19 nedeni ile yaşamını yitirdi
Amasya'da nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Mustafa Yiğit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti
Nöroloji uzmanı Dr. Mustafa Yiğit Kovid-19 nedeni ile yaşamını yitirdi
29 Aralık 2020 17:03 - AA
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Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 65 yaşındaki Dr. Mustafa Yiğit, görev yaptığı hastanede 10 gündür Kovid-19 nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hastalığa yenik düştü.  

Yiğit için hastane önünde yapılan törene, akrabaları ve yakınları ile Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve sağlık çalışanları katıldı.

Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla Türkiye'nin önemli bir mücadele verdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı uhdesinde tüm hastanelerde tüm sağlık çalışanlarının insan sağlığını korumak, Türkiye'yi geleceğe taşımak için canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Masatlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de Mustafa Yiğit kardeşimizi uğurlayacağız. Doktor kardeşimiz yaklaşık 32 yıldır burada hayatını devam ettirmiş, köklerini buraya salmış. Buradaki insanlarımızla o kadar samimi ve güzel diyaloglar kurmuş ki gerçekten duydukça hüznümüz bir kat daha artıyor. Yüce Mevla'dan kendisine rahmet diliyorum. Bizler kendisinden razıydık, yüce Mevlam da kendisinden razı olsun, rahmetiyle muamele eylesin."

Yiğit'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi. 

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 dr mustafa yigit doktor cenaze

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