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Norveç duyurdu: Hayatını kaybeden 33 kişinin ölümü COVID-19 aşısı ile bağlantılı değil
Elde edilen ilk bulguların bu hafta içerisinde Avrupa İlaç Kurumu ile paylaşılması öngörülüyor
Norveç duyurdu: Hayatını kaybeden 33 kişinin ölümü COVID-19 aşısı ile bağlantılı değil
19 Ocak 2021 10:24 - Independent
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Norveç'te bakımevinde kalan 33 kişinin Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısını olduktan sonra yaşamını yitirmesinin ardından yetkililer bu ölümlerin aşıyla "çok da bağlantılı olmadığını" açıkladı.

Norveç İlaç Kurumu Tıbbi Direktörü Dr. Steinar Madsen, NYTimes'a yaptığı açıklamada, bu kişilerin çok ciddi hastalıklarının olduğunu ve aşı olmasalar da çok uzun bir süre daha yaşamalarının beklenmediğini söyledi.

Madsen, bu hastalarda en olağan yan etkilerin bile ciddi komplikasyonlara neden olduğunu belirterek, COVID-19'a yakalanmalarının aşı olmalarından çok daha büyük bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

Norveç, meydana gelen ölümlerle ilgili inceleme başlattığını bildirdi. Elde edilen ilk bulguların bu hafta içerisinde Avrupa İlaç Kurumu ile paylaşılması öngörülüyor.

Anahtar Kelimeler:

pfizerbiontech covid-19 asisi norvec ilac kurumu bakimevi

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