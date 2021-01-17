Norveç İlaç Ajansı uyardı: Aşı, 80 yaş üzeri ve zayıf bünyeye sahip hastalarda ölümcül risk taşıyor

Norveç İlaç Ajansı yöneticilerinden Sigurd Hortemo, DNA'lara, nasıl protein üreteceğini öğreten mRNA aşılarına yönelik yaygın ateş ve mide bulantısı gibi tepkilerin bazı zayıf bünyeli ve yaşlı hastalarda ölümcül bir sonuca neden olabileceğini bildirdi.

Ajans, yayımladığı basın açıklamasında, 14 Ocak’tan bu yana Covid-19 aşısı olduktan kısa bir süre sonra 23 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölen hastalardan 13’ünün, aşının yan etkileri sonucu öldüğü saptamasında bulunulan açıklamada, aşının ciddi yan etkilerinin yaşlı ve zayıf bünyeli hastalara zarar verebileceği uyarısı yapıldı.

Ajans tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Aşıdan hemen sonra meydana gelen ölümler dikkatli bir şekilde incelendi. Aşılamayı takip eden ilk günlerde aşıya karşı meydana gelen ateş ve mide bulantısı gibi tepkilerin ciddi sağlık sorunları olan hastalarda ölüme yol açtığını göz ardı edemeyiz.”

Açıklamada, bununla birlikte, ülkenin birçoğu ciddi hastalıklara sahip huzurevlerinde bulunan yaşlı bireylere yönelik aşılama kampanyasında "aşılama zamanına yakın ölümlerin meydana gelmesinin de beklendiğine" dikkati çekildi.

Ajans’a göre, Norveç’te her hafta yaşlılar yurdunda ortalama 400’e yakın ölüm gerçekleşiyor.

Bu arada Norveç’te Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü, Covid-19 aşısı kullanımını ile ilgili kılavuzunu, yaşlı ve zayıf bünyeli kişilere ilave tavsiyelerde bulunarak güncelledi.