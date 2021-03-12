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Novavax aşısı onay almaya yaklaştı: COVID-19'a karşı yüzde 96, varyantlarına karşı yüzde 86 başarılı
Amerikan ilaç şirketi Novavax'ın geliştirdiği aşı, İngiltere'deki çalışmalarda, virüsü önlemede yüzde 96 etkili oldu. Aşının İngiltere varyantına karşı etkinliği de yüzde 86 olarak duyuruldu
Novavax aşısı onay almaya yaklaştı: COVID-19'a karşı yüzde 96, varyantlarına karşı yüzde 86 başarılı
12 Mart 2021 09:47 - NTV
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Koronavirüse karşı geliştirilen bir aşı daha onay almaya yaklaştı.

Amerikan ilaç şirketi Novavax'ın geliştirdiği aşıya ilişkin umut verici sonuçlar geldi.

İngiltere'de yürütülen ileri aşama çalışmada aşının genel etkinliği yüzde 90 olarak belirlendi.

Aşının etkinliği corona virüsün orijinal varyantında yaklaşık yüzde 96, ilk olarak İngiltere'de görülen türe karşıysa yüzde 86.

Daha önce yapılan küçük bir çalışmada, aşının, Güney Afrika varyantına karşı da yüzde 55 etkili olduğu açıklanmıştı. Ancak düşük orana rağmen, aşının ağır hastalığı ve ölümü tamamen önlediği görülmüştü.

Verilerin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 22 arttı.

Novavax geniş katılımlı çalışma sonuçlarıyla birlikte, ülkelerin yetkili ilaç düzenleyici kurumlarından kullanım izni almayı umuyor.

Anahtar Kelimeler:

novavax ingiltere ilac covid-19 asi etkinligi

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