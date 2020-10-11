Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Oksitosin Kovid-19'un tedavisi için potansiyel taşıyor
Aşk hormonu olarak bilinen oksitosinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisinde araştırılmaya değer olduğu bildirildi.
Oksitosin Kovid-19'un tedavisi için potansiyel taşıyor
11 Ekim 2020 21:50 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ABD'de Ohio Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Ali İmami ve meslektaşları, oksitosinle yakından bağlantılı ilaçlarla tedavi edilen genlerin özelliklerini analiz etmek için ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin verisini kullandı. 

Bilim insanları özellikle karbetosin isimli ilacın, Kovid-19 hastalarında sitokin fırtınasını tetikleyen yangılı göstergelerin azalan dışa vurumuna sahip genlerle benzer nitelikler taşıdığını gözlemledi. 

Karbetosinin imzası olarak da adlandırılan bu özelliklerinin, ilacın bağışıklık yanıtında önemli rol oynayan T-hücrelerinin faaliyetini harekete geçirebileceğine işaret ettiği belirtildi. 

Yanı sıra karbetosinin imzasının, Kovid-19 tedavisinde üzerinde çalışılan ve retrovirüslere karşı etkili olan lopinavir ile benzerlik gösterdiği vurgulandı. 

Araştırmacılar, American Fizyoloji Derneği'nden yapılan basın açıklamasında, oksitosinin, Kovid-19 hastalarında sitokin fırtınasının tedavisinde potansiyele sahip olabileceğini gösterdiğini belirtti. 

Kovid-19'un en ciddi komplikasyonlarından birinin, vücudun kendi dokularına saldırdığı sitokin fırtınası olduğu ifade ediliyor. 

Daha önce yapılan araştırmalar, üremede, doğum sırasında ve sonrasında önemli rol oynayan oksitosinin, enflamasyonu azalttığını ortaya koymuştu. 

Çalışmanın ayrıntıları "Physiological Genomics" dergisinde yayımlandı. 

Anahtar Kelimeler:

oksitosin karbetosin kovid-19 sitokin firtinasi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.