Omicron çocukları derinden etkiledi: Hastaneye yatışlar dört kat arttı

Corona virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen ve halihazırda en baskın olan varyantı Omicron ile ilgili ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 5 yaş altı çocuklar üzerindeki etkileri üzerine yeni verilerini yayımladı.

CDC, Omicron dalgası sırasında çocukların Covid-19 sebebiyle hastaneye yatma olasılığının Deltaya göre dört kat daha fazla olduğunu söyledi.

Delta varyantının daha baskın olduğu 1 Temmuz - 18 Aralık tarihleri arasında her 100 bin çocukta 1,8 çocuğun hastaneye kaldırıldığını söyleyen CDC, Omicron’un baskın olduğu 19 Aralık 2021'den 22 Ocak 2022'ye kadar olan dönemde bu oranın 7,1’e yükseldiğini aktardı.

14 eyalette 99 ilçeden alınan sürveyans verileriyle hazırlanan raporda, Gıda ve İlaç İdaresi yönergeleri kapsamında henüz Covid-19 aşısı almaya uygun olmayan 4 yaşına kadar olan çocukların Omicron dalgasından en fazla etkilenen grup olduğu belirtildi.

Aşılı 18 yaş altı, altı kat daha fazla korunuyor

Rapor, aşılanmamış gençlerin Covid-19 ile ilişkili komplikasyonlar nedeniyle hastaneye yatırılma olasılığının Covid-19 aşısı olan gençlere göre altı kat daha fazla olduğunu vurgularken, aşılanmamış 18 yaş altı genç ve çocukların hastaneye yatırılma oranının haftada 100 binde 23,5, aşılananların ise 3,8 olduğunun altını çizdi.

Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, rapor edilen pediatrik Covid-19 vakaları 20 Ocak'ta sona eren haftada 1,15 milyon ile tüm zamanların zirvesine ulaştı, ancak bu rakam Omicron dalgalanması azaldıkça azaldı.

FDA aşı onayını iki ay erteledi

Cuma günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech'in 0-4 yaş arası çocuklar için aşı onayını en az iki ay erteledi ve şirketin yaş grubundaki üç doz aşı rejimine ilişkin verileri değerlendireceğini söyledi.

ABD'de çocuklar için onaylanmış tek Covid-19 aşısını üreten Pfizer/BioNTech, Nisan ayı başlarında 0-4 yaş arası çocuklar için üç doz aşı rejimi denemelerine ilişkin verileri raporlamayı beklediğini söyledi.

CDC ayrıca hamilelikleri sırasında Covid-19'a karşı aşılanan annelerin bebeklerinin (0 ila altı aylık) Covid-19 ile ilişkili komplikasyonlarla hastaneye yatma olasılığının yüzde 61 daha az olduğunu bildirdi.