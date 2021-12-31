Omicron pandeminin sonunu getirir mi? Ölüm oranları 4 kat düştü, hastanede kalış yarı yarıya azaldı!

MEDİMAGAZİN - Omicron'un ilk tespit edildiği Güney Afrika'da araştırmacılar, aşırı derecede bulaşıcı varyantın ülkede başlamasından bu yana Tshwane Şehrinde hastaneye kaldırılan 450 hastanın kayıtlarını inceledi.

Daha sonra hayatta kalma oranları, pandemi sırasında omicron öncesi hastaneye kaldırılan yaklaşık 4 bin hastayla karşılaştırıldı.

Geçen ay Covid ile hastaneye kaldırılan hastaların sadece yüzde 4,5'i virüsten öldü. Karşılaştırma için, oran omicron öncesinde yüzde 21,3 civarındaydı.

International Journal of Infectious Diseases'de yer alan bulgular, yoğun bakım ünitesine yatışların önceki dalgalarda görülen oranın dörtte biri olduğunu ve hastaların ortalama hastanede kalış sürelerinin yarıya indiğini ortaya koydu.

Araştırmanın arkasındaki bilim adamları, 'önceki dalgalara kıyasla vakaların, hastaneye yatışların ve ölümlerin ayrıştığını' gösterdiğini söyledi.

Daily Mail'deki habere göre araştırmacılar, Omicron'un pandeminin en karanlık günlerinin "sonunun habercisi" olabileceğini ve virüsün endemik evresini başlatabileceğini yazdı.

Bununla birlikte, en son çalışmaya katılan hastalar çok daha gençti ve bu da sonuçları farklı yorumlamak anlamına gelebilir.

Ancak Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden (NICD) ve Pretoria Üniversitesi'nden akademisyenler, virüsün daha hafif olduğunu gösteren ilk kişiler değil.

Birleşik Krallık ve Güney Afrika'dan yapılan diğer gerçek dünya araştırmaları, bu hastalığa yakalanan hastaların hastaneye yatırılma olasılığının yüzde 80'e kadar daha az olduğunu bildirdi.