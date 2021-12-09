Omicron varyantı aşılardan kaçıyor mu? KLİMİK yanıt verdi

MEDİMAGAZİN - Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), yaptığı açıklama ile Omicron varyantı hakkında güncel verileri paylaştı.
SARS-CoV-2 Omicron Varyantının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede yayılmaya devam ettiğini, bazı ülkelerde toplum içinde de yayılmaya başladığını ifade eden KLİMİK, kısa süre önce Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC)'nin omikron varyantının birkaç ay içerisinde vakaların yüzde 50’sinden sorumlu hale gelebileceği tahmininde bulunduğunu, Omicron varyantının bulaştırıcılığı, yaptığı hastalığın seyri, salgına ve tanı testlerine etkisi ve aşıyla ve hastalığı geçirerek edinilmiş bağışıklıktan kaçma potansiyeli konusunda var olan bilgilerini şu sözlerle özetledi:
"Omikron varyantının klinik seyri, bulaşıcılığı ve bağışıklıktan kaçabilme yeteneği konularındaki bilgiler hala kısıtlı ve kesin bir yargıda bulunmak için yeterli olmaktan uzak olmakla birlikte aşağıdaki grafiklerden de anlaşılacağı üzere:
"Varyantın nerde ortaya çıktığına dair henüz bilimsel kanıt yok"
Omikron varyantının tutunma proteininde bazı amino asit ilavelerinin soğuk algınlığına yol açan koronavirus 229E ile rekombinasyonun bir sonucu olabileceği dile getiren KLİMİK, "Buna dayanarak da varyantın hastalandırıcılık özelliklerinin zayıflayarak sıradan bir soğuk algınlığı virusuna doğru evrildiğine ilişkin spekülasyonlar gündemde yer tutmakla birlikte, iki virus arasında bir rekombinasyonu destekleyen bilimsel kanıtlar bulunmamaktadır. Varyantın hangi ülkede ortaya çıktığı ve evrimleşme sürecinin nasıl gerçekleştiğine dair görüşler tahminlere dayalı olup, bilimsel kanıtları henüz yoktur."
"Saptandığı tüm ülkelerde varyantın genom analizleri yoğun bir şekilde yürütülmekte ve veriler hızla birikmektedir. Nitekim 1.1.529 olarak tanımlanan omikron varyantı genetik farklılıklarına dayanılarak coğrafi yayılımını izlemeyi kolaylaştırma amacı ile BA.1 ve BA.2 olmak üzere iki altsoya ayrıldı (https://www.pango.network/). Dikkat çeken nokta omikronun hızlı bir şekilde ön taramasına dayanak oluşturan S proteininde 69/70. pozisyonlardaki delesyonların BA.2’de bulunmamasıdır. Bunun için S genindeki delesyonlarla hızlı taramanın yanı sıra genomik izleme çalışmalarına da ağırlık verilmesi omikronun yaygınlığının daha sağlıklı olarak belirlenebilmesi için önem kazanmış durumdadır."
"Omikrona karşı nötralizasyon kapasitesi 40 kat azaldı"
7-8 Aralık tarihleri arasında Omikron varyantının bağışıklıktan kaçma yeteneğine yönelik üç çalışmanın ön sonuçlarının internet üzerinden peş peşe paylaşıldığını ifade eden KLİMİK, sonuçları şu sözlerle paylaştı:
"Üçüncü dozların korunma açısından önemli"
Özetlenen her üç çalışmanın da özellikle 2 doz aşılama sonrası elde edilen antikor yanıtlarının omikron varyantına karşı etkili olamayabileceğini, geçirilmiş infeksiyon+aşılama ya da 3. doz uygulamaları ile elde edilen antikorların omikrona karşı aktivitelerini bir ölçüye kadar koruduklarını gösterdiğini ifade eden KLİMİK, "Bu veriler, primer aşılamanın omikrona bağlı özellikle ağır hastalık ve ölüm riskini azaltmada da yetersiz olacağı anlamına gelmemektedir. Bu konuda kesin bir yargıya varabilmek için ek çalışmalar gereklidir. Üçüncü dozların korunma açısından önemli olduğu görüşü genel olarak paylaşılmakla birlikte bu konuda da daha fazla verinin ortaya çıkmasına gereksinim vardır."
"Özellikle Güney Afrika’da daha önceki dalgalarda vaka sayılarının çok yüksek olmasından dolayı toplumun üçte ikisinin doğal infeksiyon sonucu antikor geliştirdikleri düşünülmektedir. Deltaya karşı 6 kata kadar daha bulaşıcı olduğu hesaplanan omikronun bağışıklığı yüksek bir toplumdaki yayılımının, bu üç çalışma ile de bir ölçüde desteklenmiş olan antikorlardan kaçma yeteneğiyle kolaylaştığı söylenebilir. Aynı zamanda, bu yeni varyantın infekte edebildiği kişilerde önceden var olan bağışıklığın, hastalığın daha hafif geçmesine de katkı sağlayabileceği düşünülebilir." dedi.