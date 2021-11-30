Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantı için Pfizer'den flaş aşı kararı!
BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer'ın CEO'su yaptığı açıklama ile Omicron Kovid varyantına karşı bir aşı üretmeye başlandığını doğruladı.
Omicron varyantı için Pfizer'den flaş aşı kararı!
30 Kasım 2021 11:47 - Hürriyet
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Hürriyet'te yer alan habere göre, Omicron Varyantı dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ederken Pfizer'dan aşı çalışmaları ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

BioNTech ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren şirketin CEO'su Albert Bourla, yeni aşı için ilk DNA şablonunun Cuma günü tamamlandığını ve gelecek yılın başlarında kullanıma hazır olacağını tahmin ettiğini söyledi.

'100 günden kısa bir sürede kavuşacağız'

Pfizer CEO'su CNBC'ye verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Cuma günü, yeni bir aşının üretiminin, geliştirme sürecinin ilk kısmı olan ilk DNA şablonumuzu yaptık ve 100 günden daha kısa bir sürede aşıya kavuşabileceğimizi net olarak ortaya koyduk.'

Bourla, mevcut aşıların varyanta karşı etkili olacağına inandığı için yeni bir aşıya ihtiyaç duyulmayabileceğini söyledi.

CEO söz konusu çalışmanın olası bir kötü senaryona hazırlıklı olmak için yapıldığının altını çizdi. Şirket bu araştırma kapsamında delta ve beta aşılarını da Omicron'a karşı denemeyi planlıyor.

Diğer şirketler de harekete geçti

Omicron'a karşı harekete geçen tek şirket Pfizer değil. Moderna baş sağlık görevlisi Paul Burton, gelecek yıl Omicron'a karşı yeniden formüle edilmiş bir aşının piyasaya sürülebileceğini söylemişti.

AstraZeneca ise yeni varyantlara hızla yanıt verebileceğini ve şirketin yeni varyanta karşı antikor kokteylini test etmeye başladığını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:

pfizer omicron varyanti asi karari koronavirus kovid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.