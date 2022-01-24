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Omicron varyantı sömestr tatilinde pik noktasına ulaşabilir!
Solunum Derneği TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, başlayan sömestr tatili ile artan hareketlilik ve özellikle pek çok üniversite öğrencisinin bu dönemde kent değiştirmesinin Omicron varyantı açısından riski artırdığına dikkat çekti.
Omicron varyantı sömestr tatilinde pik noktasına ulaşabilir!

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu

24 Ocak 2022 14:18 - MEDİMAGAZİN
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Veli ve öğrenciler koronavirüs vaka sayılarındaki yükseliş nedeniyle “Yarı yıl tatili uzar mı?” sorusuna yanıt ararken, uzman hekimlerden Omicron hatırlatması geldi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, sömestr tatiline giren ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon çocuğun yanı sıra pek çok üniversiteli gencin de bu dönemde şehir değişikliği yaparak ailelerinin yanına gittiğini hatırlatarak, bu dönemde yaşanan hareketliliğin salgının yayılmasını kolaylaştıracağı uyarısında bulundu.

Omicron şubatta pik yapabilir

Omicron varyantına bağlı dalganın Şubat ayında pik yapabileceği uyarısını yapan Kömürcüoğlu, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Omicron varyantının çok daha bulaşıcı olması nedeniyle okullarda, iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında çok daha kolay bulaşabiliyor ve toplumda hızla yayılıyor. Özellikle büyük şehirlerimizde çok hızlı vaka artışları izliyoruz. Omicron varyantına bağlı dalga, Ayrupa ülkelerini takiben Ocak ayı başından itibaren ülkemizde etkili olmaya başladı ve Şubat’ın ilk haftalarında ülkemizde pik yapması bekleniyor. Okulların Şubat tatili nedeniyle kapanması, özellikle ülkemizde aşılama takviminde olmayan 5-11 yaş grubu ve aileleri açısından yararlı olabilir. Ancak tatil sürecinde özellikle üniversite öğrencilerinin büyük şehirlerden evlerine dönmeleriyle, hastalığın küçük şehirlerde artmasına neden olabilir. Yine sömestr nedeniyle artan iç turizm ve kapalı alanlarda sosyal aktiviteler de hastalığın yayılmasını kolaylaştıracak.”

Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin

Kömürcüoğlu, Türkiye’de halen üçüncü doz aşı zamanı geldiği halde hatırlatıcı dozunu yaptırmayan ve hiç aşı olmamış yüzde 10’luk bir nüfus bulunduğunu ve bu kişilerin en riskli grubu oluşturduklarını aktararak, şu çağrıyı yaptı: “Üçüncü, yani hatırlatıcı doz aşıların mutlaka yapılması çok önemli. Amerika’dan sonra Fransa, İngiltere ve Almanya’daki vaka artışlarıyla Avrupa kıtası salgında en çok vakanın izlendiği bölge durumunda ve salgının başından beri izlenen en yüksek günlük vaka sayıları bildiriliyor. İngiltere, Şubat 2022 de işyerlerinde çalışanların dörtte birinin coronadan etkilenebileceğini açıkladı. Omicron’a bağlı vaka sayısındaki hızlı artışın sağlık sisteminde tıkanmalara neden olmaması için bu kış herkesin bireysel önlemlerine dikkat etmesi, aşılarını tamamlaması, özellikle kapalı alanlarda maske ve mesafe kuralına uyması çok önemli.”

Sağlıklı bir sömestr tatili için

Omicron varyantının kolay bulaşması ve özellikle üst solunum yollarında çok daha fazla oranda yerleşmesi nedeniyle mevsimsel gripten ayırt edilmesinin zor olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, “Omicron varyantının özellikle aşılı kişilerde daha hafif – orta klinik tablo, üst solunum yolu ve gribal semptomlarla seyrettiği, daha nadir durumlarda ise hastanede yatışa ve ölüme neden olduğunu bildiriliyor. Ancak özellikle aşısızlar, yaşlılar ve immun sistem hastalığı olan kişilerde risk devam ediyor” dedi. Vatandaşların, başlayan sömestr tatilinde de tedbiri elden bırakmaması gerektiğini önemle vurgulayan Kömürcüoğlu, sağlıklı bir dinlenme dönemi için şu önemli uyarıları yaptı:

  • Salgının hala devam ettiği dikkate alınmalı.
  • Hastalığın kliniği mevsimsel gripten ayrılamadığı için, grip semptomları gösteren her birey, öncelikle COVID-19 olarak değerlendirilip önlem alınmalı.
  • Özelikle kapalı alanlarda uzun süre geçirilmemeli, zorunlu hallerde maske ve mesafeye dikkat edilmesi.
  • Öncelikle çekirdek aileyle aktivitelerin planlanmalı, kalabalık akraba ziyaretlerinden kaçınılmalı.
  • Daha çok açık alanlarda aktiviteler gerçekleşmeli, eğer insan yoğunluğu varsa maske ve mesafeye dikkat edilmeli.
  • Coronavirüs yemek yerken de bulaşabilir, bu nedenle kalabalık ve kapalı yemek alanları yerine açık alanlar tercih edilmeli.
  • Pandemi döneminde hava koşulları izin verdiği sürece açık havada yürüyüş, spor aktiviteleri, doğa gezileri en uygun sömestr aktiviteleri olabilir.
  • Aşılı olanlarında hastalığı hafif de olsa geçirebileceği ve etrafındaki kişilere kolayca bulaştırabileceği unutulmamalı.

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