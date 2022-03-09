Omicron varyantında şiddetli sırt ağrısı: Uzmanlar nedenini araştırıyor

Noeleen Lynch ise sürekli ağrıları olduğu için şubat ayının başlarında yeniden sırt ağrısı ortaya çıktığında, bunun üzerinde fazla düşünmediğini anlatıyor. Biraz ağrı kesici alıp hayatına devam etmeye çalışsa da Lynch, sürekli bir kas spazmı gibi yaşadığı ağrının şiddetinin arttığını belirtiyor. İki gün sonra da Covid testinin pozitif olduğunu söylüyor.

Lynch, yorgunluk ve beyin sisi de dahil olmak üzere başka semptomlardan da etkilendiğini anlatıyor: “Korkunçtu. Hareketliliğimi gerçekten sınırladı.”

Yatağa girip çıkmakta ya da merdivenlerden inmekte zorlandığını söyleyen Lynch, 2 ve 4 yaşlarındaki küçük çocuklarını da kaldıramadığını ağrının şiddetinden hareket edemediğini anlatıyor.

Daha fazla enfeksiyona neden oluyor

Doktorlar, Omicron’da sırt ağrısının neden daha yaygın olduğundan veya ne kadar sürdüğü ile ilgili henüz bir bilgiye sahip değiller. Ancak Omicron’un diğer varyantlardan daha fazla enfeksiyona neden olduğu, bu nedenle daha geniş bir semptom yelpazesi üretmesinin muhtemel olduğu düşünülüyor.

Ancak Omicron, vücuda benzersiz şekillerde de saldırabilir.

Yale Ortopedi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doçent Dr. Peter Whang, Covid-19 hastaları arasındaki sırt ağrısının sıkıştırılmış bir sinirden çok bir kas ağrısına benzediğini söyledi. Whang, ayrıca diğer viral semptomlarla birlikte genellikle birdenbire ortaya çıktığını söyledi.

Mevcut sorunu tetikliyor olabilir

Whang, sırt ağrısı olan bazı Covid-19 hastalarının, bilgisayar başında çok uzun süre oturmaktan kaynaklanan genel sırt ağrısı gibi mevcut bir sorunun tetiklenmesini yaşıyor olabileceklerini belirtiyor. Viral enfeksiyonlar, altta yatan sağlık sorunlarını şiddetlendirebilir ve yeni semptomlar oluşturan iltihaplanmalar üretir: “Sekiz saat boyunca koltuğunuzda yazıyorsanız, sırt ağrınız olur. Sanırım hepimiz, aktivite seviyemizin pandemi öncesi ile aynı olmayabileceği konusunda hemfikiriz. Omicron da pandemide daha sonra ortaya çıktı.”

Insider’a konuşan Bartel, Lynch ve Ferrari hastalıkları başladığından beri semptomun tamamen düzeldiğini söylüyor.