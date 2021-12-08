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Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsü yayınlandı!
Hong Kong Üniversitesi Li Ka Shing Tıp Fakültesi (HKUMed) tarafından Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsünün ortaya çıkarıldığı duyuruldu.
Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsü yayınlandı!
08 Aralık 2021 10:37 - DHA Sibel DENİZ- Vahdet AYAZ
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HKUMed’den yapılan açıklamada, araştırmacılar tarafından SARS-CoV-2 virüsünün Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsünün ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Üniversite tarafından yayınlanan fotoğrafın solunda, küçük siyah viral partiküller içeren şişmiş veziküllerle hücre hasarını gösteren, SARS-CoV-2 Omicron varyantı ile enfeksiyondan sonra bir maymun böbrek hücresinin (Vero E6) düşük büyütmeli elektron mikrografının yer aldığı ifade edildi.

Fotoğrafın sağında ise yüzeylerinde korona şekilli sivri uçlara sahip viral partikül kümelerini gösteren enfekte bir Vero E6 hücresinin yüksek büyütmeli elektron mikrografının yer aldığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

hong kong universitesi elektron mikroskobu omicron varyanti

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