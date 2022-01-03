Omicron varyantının semptomlarını sıraladılar: Yüzde 83’ü öksürüyor

2021’in son haftalarında Norveç Kamu Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmada corona virüsünün en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantı ile ilgili dikkat çekici bir sonuca ulaşıldı. Kasım ayının sonunda hastalanan Covid-19 vakalarında elde edilen veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Bilim insanları Omicron varyantı tespit edilen hastalarda en çok görülen belirtileri sıraladı. Yapılan incelemeler sonrasında Omicron varyantı tespit edilenlerin yüzde 83’ünde öksürük, yüzde 78’inde burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı tespit edilirken, yüzde 74’ünde ise halsizlik görüldü.

Yüzde 12’sinde koku kaybı

Omicron şikayeti olan hastaların yüzde 72’sinde boğaz ağrısı, yüzde 68’inde baş ağrısı, yüzde 54’ünde ateş, yüzde 23’ünde tat kaybı ve yüzde 12’sinde koku kaybı tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda hastaların yüzde 42’sinin hastalığı hafif geçirdiği ve hiçbirinin hastaneye kaldırılmadığı da belirtildi.