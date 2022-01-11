Omicron'da asemptomatik olsa da, bulaştırıcılık 12 kat daha fazla

MEDİMAGAZİN - Araştırmalar, omicronla enfekte olan ancak hiçbir semptomu olmayan kişilerin, daha önceki varyantlara kıyasla, başkalarına bulaştırma olasılığının hala çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Araştırma yazarı Dr. Lawrence Corey, " Omicron'un hızlı, küresel yayılmasına tanık olduğumuz için, bu varyantın bulaşım dinamiklerini acilen daha iyi anlamamız gerektiği açık. Pek çok insan asemptomatik olabileceğinden, virüsü kimin taşıdığını her zaman bilemeyiz, ancak kendimizi korumak ve daha fazla yayılmayı önlemeye yardımcı olmak için neler yapabileceğimizi biliyoruz: Maske takın, ellerinizi yıkayın' dedi.

Yeni çalışmaların her ikisi de Afrika'da yapıldı.

Sisonke çalışmasında, 2021 Kasım ortasından 7 Aralık 2021'e kadar asemptomatik kişilerde PCR testi kullanıldı. Taşıma oranının %16 olduğunu tespit etti.

Daha büyük Ubuntu çalışması, 2 Aralık ile 17 Aralık 2021 arasında 230 örneğin 71'inde yani %31 asemptomatik taşıyıcı buldu. Sıralama analizi için mevcut tüm örneklerin Omicron olduğu doğrulandı.

Araştırmacılar, Beta ve Delta varyantlarına ilişkin geçmiş çalışmaların, Omicron örneklerine göre 7 ila 12 kat daha az, %1 ile %2.6 arasında asemptomatik iletim oranlarına sahip olduğunu söyledi.