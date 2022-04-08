Omicron’da, Delta’ya kıyasla koku alma duyusunu kaybetme olasılığı daha düşük

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, corona virüsün Omicron varyantına yakalanan kişilerin Delta’ya kıyasla koku alma duyularını kaybetme olasılığının daha düşük olduğunu gösterdi.

Baskın varyantın Omicron olduğu İngiltere’de yapılan araştırmalarda, Omicron varyantına yakalananlarda eyin sisi, göz yanması, baş dönmesi, ateş ve baş ağrısı gibi tipik olarak Covid ile ilişkili daha zayıflatıcı semptomların bazılarının görülme olasılığının daha düşük olduğu belirlendi.

Bulgular, Omicron için kuluçka süresi ve bulaşıcılık süresinin önceki varyantlardan daha kısa olduğunu ortaya koyan çalışmaları da destekledi. Yapılan araştırmalarda, Delta varyantına yakalananların yüzde 52,7’sinde koku kaybına rastlanırken, bu oran Omicron vakalarında yüzde 20’den az kaldı.

Her iki varyantta da sürekli olarak daha yaygın olan iki Covid semptomu, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı oldu.

King’s College London’dan Dr Cristina Menni şunları söyledi: “Delta ile karşılaştırıldığında Omicron ile enfekte olanlarda semptomların farklı olduğunu görüyoruz.” dedi.