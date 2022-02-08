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Omicron'da ilk üç günde test negatif çıksa da hasta olabilirsiniz!
Omicron varyantı bulaşanların ilk üç günde semptomları olsa bile koronavirüs testleri negatif çıkıyor. Prof. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Virüsün kuluçka süresi dikkate alınmalı, PCR pozitifliği bizim için önemlidir. Fakat negatif olması hasta olmadığınız anlamına gelmez” dedi.
Omicron'da ilk üç günde test negatif çıksa da hasta olabilirsiniz!
08 Şubat 2022 09:56 - Yeni Şafak Ayşe Mine Alioğlu
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Yeni Şafak'tan Ayşe Mine Alioğlu'nun haberine göre, Türkiye’de, Omicron varyantı giderek yayılıyor. Virüs bulaşan hastalar ilk üç gün içerisinde semptomlar taşısa bile yapılan koronavirüs testleri negatif çıkıyor.

3 gün bekleyin

Koronavirüs’ün yol açtığı ateş, öksürük ve nefes alma güçlüğü gibi belirtilerin olmasında rağmen hastaların testlerinin negatif çıktığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Virüse maruz kalan kişiler ilk birkaç günlük sürede semptomları gösteriyor. Ve hatta virüsü bulaştırıyor ancak üç günden sonra hastalığa yakalanıyor. Bu nedenle virüsün kuluçka süresi dikkate alınmalı PCR pozitifliği bizim için önemlidir. Fakat negatif olması hasta olmadığınız anlamına gelmez” dedi.

Anahtar Kelimeler:

omicron varyanti semptom pcr testi pcr pozitifligi

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