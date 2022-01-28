Omicron'ın yeni alt varyantı BA.2 hızla yayılıyor! Daha bulaşıcı olabilir

İlk Omicron varyantı BA.1, önceki koronavirüs varyantlarına kıyasla bu mutasyonun çok daha bulaşıcı olduğunu göstermişti. Şimdi de buna BA.2 adı verilen bir alt tür eklendi. Yeni virüs tipi, İngiltere'de yeni yılın ilk on gününde en az 400 kişiye bulaştı. Halihazırda dünya çapında 40'tan fazla ülkede tespit edildi.

En çok vaka Danimarka'da

Dünya çapındaki Covid vakalarına dair en güncel kayıtlara da ulaşılabilen PANGO adlı açık kaynak kodlu fihrist sistemi, yeni alt varyanta dair vakaların yüzde 79'un Danimarka'da tespit edildiğini gösteriyor.

Bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (yüzde 6), Hindistan (yüzde 5), İsveç (yüzde 2) ve Singapur (yüzde 2) takip ediyor. Bununla birlikte Omicron'un yeni alt varyantının tipinin tespitinin, söz konusu ülkelerdeki PCR testlerinin sıklığı ve güvenilirliği ile de yakından ilgisi olduğunu hatırlatmakta yarar var.

BA.2'nin etki gücü henüz belli değil

Yeni alt tipin hızlı yayılması, ilk Omicron varyantından daha bulaşıcı olabileceğini gösteriyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), BA.2'yi "gözlem altındaki bir varyant" olarak sınıflandırdı.

UKHSA yetkilisi Meera Chand, "Bu süreçte çoğalmak ve mutasyona uğramak virüsün doğasında var. Bu bakımdan, pandemi devam ettiği sürece, yeni varyantların ortaya çıkması beklenmelidir" diyor.

Sağlık kurumları, virüslerin genetik yapısını rastgele aldıkları örnekler üzerinde incelediklerinden, bunları hızlı bir şekilde tanımlamak ve mutasyonların tehlikeli olup olmadığını değerlendirmek de genelde mümkün oluyor.

Ancak BA.2 alt tipi ile ilgili analizler halen devam ediyor. Chand, "BA.2'nin BA.1'den daha ağır bir hastalık seyrine neden olup olmadığını söylemek için elimizde henüz yeterli kanıt yok" şeklinde konuşuyor.

"Yeni varyantla mücadele ancak aşıyla mümkün"

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni varyantın ortaya çıkmasıyla aşılamanın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha kanıtlandığını vurgulayarak "Herkesi, hem kendisini hem sevdiklerini korumaya ve üçüncü doz aşıyı hemen yaptırmaya davet ediyorum" çağrısını yaptı.

Fransız epidemiyoloji uzmanı Antoine Flahault ise ülkesinin haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte "Bizi asıl şaşırtan şey, Asya'da büyük oranda görülen bu alt değişkenin, Danimarka'daki yayılma hızı" şeklinde konuştu.

Bununla birlikte BA.2 enfeksiyonları, şu ana kadar BA.1 alt tipinden daha şiddetli olmadı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran da BA.2 konusunda nispeten rahat. Véran, "Şu anda bildiğimiz en önemli şey, BA.2'nin az çok Omicron'dan tanıdığımız özelliklere sahip olduğudur" şeklinde konuştu.