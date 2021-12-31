Omicron’un ilk görüldüğü Güney Afrika'da vaka sayıları düşüyor

Güney Afrika hükümeti, ülkenin Covid-19 pandemisinde dördüncü dalganın en kötü aşamasını atlatmış olabileceğini belirterek gece yarısından sonra uygulanan sokağa çıkma yasağını kaldırdı.

Kabine toplantısı sonrası hükümetten yapılan açıklamada, ilk defa Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantının yüksek bulaşıcılığına rağmen hastaneye yatış oranlarını önceki dalgalardaki kadar artırmadığı bildirildi.

Ülkede vaka sayısı düşüyor

Ölüm sayılarında ufak bir artış olduğu kaydedilen açıklamada, “Ülke genelinde neredeyse tüm illerde vaka ve hastaneye yatış rakamları düştü” dendi.

Güney Afrika'da vaka sayısı, bu hafta önceki hafta tespit edilen 127 binden 89 bine geriledi.

Güney Afrika'da kasımda tespit edilen Omicron varyantı, birçok ülkede vaka sayılarının hızla artmasına ve yeni önlemlerin uygulamaya konmasına yol açmıştı. Ülkede pandemi sürecinde 90 binden fazla kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 3,5 milyona yaklaştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Delta ve Omicron varyantının hastanelerde büyük yoğunluğa yol açacak bir “tsunami etkisi” yaratabileceği uyarısında bulunmuştu.