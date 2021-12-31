Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron’un ilk görüldüğü Güney Afrika'da vaka sayıları düşüyor
Dünyada panik yaratan Covid-19’un Omicron varyantı birçok ülkede vaka rekoru kırılmasına yol açarken, varyantı ilk görüldüğü Güney Afrika’dan vaka sayısıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.
Omicron’un ilk görüldüğü Güney Afrika'da vaka sayıları düşüyor
31 Aralık 2021 11:47 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Güney Afrika hükümeti, ülkenin Covid-19 pandemisinde dördüncü dalganın en kötü aşamasını atlatmış olabileceğini belirterek gece yarısından sonra uygulanan sokağa çıkma yasağını kaldırdı.

Kabine toplantısı sonrası hükümetten yapılan açıklamada, ilk defa Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantının yüksek bulaşıcılığına rağmen hastaneye yatış oranlarını önceki dalgalardaki kadar artırmadığı bildirildi.

Ülkede vaka sayısı düşüyor

Ölüm sayılarında ufak bir artış olduğu kaydedilen açıklamada, “Ülke genelinde neredeyse tüm illerde vaka ve hastaneye yatış rakamları düştü” dendi.

Güney Afrika'da vaka sayısı, bu hafta önceki hafta tespit edilen 127 binden 89 bine geriledi.

Güney Afrika'da kasımda tespit edilen Omicron varyantı, birçok ülkede vaka sayılarının hızla artmasına ve yeni önlemlerin uygulamaya konmasına yol açmıştı. Ülkede pandemi sürecinde 90 binden fazla kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 3,5 milyona yaklaştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Delta ve Omicron varyantının hastanelerde büyük yoğunluğa yol açacak bir “tsunami etkisi” yaratabileceği uyarısında bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:

guney afrika covid-19 omicron varyanti vaka sayisi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.