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Omicron'un yeni semptomu ortaya çıktı: Her 5 kişiden 1'inde görülüyor
2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya son dönemde tabiri caizse Omicron ile yatıp kalkıyor. Dünya genelinde baskın tür haline gelen Omicron ile semptomlar da değişiyor. Son açıklama İngiltere'den geldi. Omicron'un yeni semptomunu açıklandı ve belirti listesi güncellendi.
Omicron'un yeni semptomu ortaya çıktı: Her 5 kişiden 1'inde görülüyor
14 Şubat 2022 10:42 - Hürriyet
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Hürriyet'te yer alan habere göre, 2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.

Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor.

İngiltere'den gelen son haber Omicron'da yeni semptomuna işaret ediyor. Bu hafta bel ağrısı ilk koronavirüste en sık görülen 20 semptom listesine eklendi.

Her 5 kişiden 1'inde görüldü

İngiliz Sun gazetesinde yer alan habere göre, bel ağrısı geçen hafta Kovid-19 hastalarının yüzde 20'si tarafından bildirildi.

Başka bir deyişle ülkede koronavirüse yakalanan her 5 kişiden 1'i bel ağrısı semptomu gördüğünü bildirdi.

Söz konusu listede ilk beşte ise hala burun akıntısı (yüzde 74), baş ağrısı (yüzde 68), boğaz ağrısı (yüzde 65), yorgunluk (yüzde 64) ve hapşırma (yüzde 60) bulunuyor.

Varyantın ortaya çıktığı Güney Afrika'daki doktorlar, bir süredir bel ağrısının Omicron'un bir işareti olduğu konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Daha bulaşıcı ama daha hafif!

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun "bir ölçüye kadar iyi haber" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

omicron varyanti semptom belirti koronavirus bel agrisi

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