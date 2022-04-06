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Omicron'un yeni varyantı 'XE' hakkında neden endişelenmemiz gerekmiyor?
Uzmanlar, Birleşik Krallık'ta tespit edilen ve COVID-19'un Omicron varyantının yeni bir versiyonu olan XE için endişelenecek bir durum olmadığını söylüyor.
Omicron'un yeni varyantı 'XE' hakkında neden endişelenmemiz gerekmiyor?
06 Nisan 2022 15:08 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - XE varyantı, BA.1 Omicron suşu ile virologların öncekinden daha bulaşıcı olduğunu söylediği BA.2 'gizli' varyantının bir kombinasyonu.

İngiliz yetkililer, ön verilerin BA.2'den yüzde 10 daha bulaşıcı olabileceğini öne süren yaklaşık 640 alt tür vakası tespit etti. 

Aşıya dirençli ya da daha şiddetli değil

Daily Mail'da yer alan habere göre, uzmanlar, varyantın diğer Omicron türlerinden daha şiddetli veya aşıya dirençli olduğuna inanmıyor. 

Kanada'daki Saskatchewan Üniversitesi'nden bir virolog olan Dr. Angela Rasmussen ise  "XE hakkında çalışma yapmak için hiçbir neden olmadığını" iddia etti.

"XE endişe verici değil"

University College London'dan bir genetikçi olan Profesör Francois Balloux, türün, Britanya'da korku uyandıran ancak hiçbir zaman başka bir yere gitmemiş olan 'uzun zamandır unutulmuş' AY.4.2 Delta soyuna benzer bir yol izlemesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Profesör Balloux ayrıca şunları söyledi:

'XE endişe verici değil.  Bu sadece bir Omicron rekombinantı ve  XA, XB, XC ve XD'den sonra tanımlanan beşinci  Omicron için önlem almaya devam edin, yeni bir varyant için kafa yormaya gerek yok"

Anahtar Kelimeler:

xe varyanti omicron covid-19 birlesik krallik koronavirus

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