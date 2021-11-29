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'Omikron varyantının bulaşıcılığı yüzde 500 daha fazla olabilir'
VLP temelli ilk yerli Kovid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. İhsan Gürsel, "Omikron varyantının bulaşıcılığı, Kovid-19'un ilk belirlenen türüne göre yüzde 500 daha fazla olabilir. Bu nedenle çok titizlikle takip edilmesi gerekiyor." dedi.
'Omikron varyantının bulaşıcılığı yüzde 500 daha fazla olabilir'
29 Kasım 2021 09:18 - AA Burcu Çalık Göçümlü
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Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağlı SARS-CoV-2 evrimini takip eden teknik danışma kurulu, dün yaptığı toplantıda ilk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19'un "B.1.1.529" kodlu varyantına Yunan alfabesinin on beşinci harfi olan "Omikron" adını verirken, bu varyantı "endişe verici" olarak tanımladı.

DSÖ, yeni varyantı 'Omicron' olarak isimlendirip, 'endişe verici' olarak sınıflandırdı

Öncelikle "Nu" olarak da isimlendirilen bu varyantla ilgili vakaların Güney Afrika'nın hemen her şehrinde artması, Hong Kong, İsrail ve Botsvana'da da vakaların saptanması dünyada birçok ülkeyi alarma geçirdi.

Aşıların dayandığı orijinal Kovid-19'a göre sıra dışı bir mutasyon kümesine sahip olduğu belirtilen Omikron varyantı sebebiyle 27 AB ülkesi Güney Afrika'ya seyahat yasağı getirme konusunda anlaşırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat yasağının getirildiğini bildirdi.

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Gürsel, dünya genelinde endişe oluşturan Omikron varyantına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Omikron'un çok titizlikle takip edilmesi gerekiyor"

Omikron varyantının Belçika'ya, Mısır'dan Türkiye aktarmalı giden bir yolcu tarafından taşındığı yönünde bazı açıklamalar yapıldığına işaret eden Gürsel, "Delta varyantının 'endişe verici' kabul edilmesi 2 ay almışken Omikron varyantının 3 gün içinde kabul edilmesi durumun ciddiyetini açıklamaktadır. Ülkemizde de bu varyantın yayılımının izlenmesi çok hayati önem taşımaktadır." dedi.

Prof. Dr. Gürsel, hastalığı geçiren kişilerin ya da aşılı bireylerin de bu varyantla yeniden enfekte olma riskinin yüksek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bu varyant sebebiyle aldığı seyahat yasağı kararı çok yerinde bir karar. Omikron varyantının bulaşıcılığı, Kovid-19'un ilk belirlenen türüne göre yüzde 500 daha fazla olabilir. Bu nedenle çok titizlikle takip edilmesi gerekiyor. En büyük endişemiz birçok aşıyı etkisiz hale getirmesi ihtimali. Sadece spike proteininde 30 değişikliğin belirlenmiş olması ve birçok varyanta ait önemli mutasyonların Omikron varyantında yer alması endişe verici bir durumdur."

VLP aşısında "Omikron" uyarlaması için harekete geçildi

Söz konusu varyantla ilgili net bilimsel sonuçların çıkmasının zaman alacağına dikkati çeken Gürsel, "Omikron varyantına ait spike antijenini de VLP aşımıza entegre etmek için kolları sıvadık. Yani bu varyantın da VLP aşısına uyarlamasını yapacağız. Bu konuda hazırlıklı olmamız ileriki haftalarda ve aylarda enfeksiyonların gelişimine göre çok önemli olacaktır." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:

omikron varyanti prof dr ihsan gursel bulasicilik

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