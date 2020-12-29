On milyonluk çalışma: Asemptomatik Covid-19 vakalarında bulaş sıfıra yakın

MEDİMAGAZİN - Kasım ayında yayımlanan çalışmada, 14 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında Covid-19’a yakalanan 10 milyon kişi incelendi. On milyon kişi arasından tespit edilen 300 kişinin ise hastalığı asemptomatik geçirdiği tespit edildi.

Araştırmacılar, bu 300 kişinin yakın temas ettiği bin 174 kişinin ise Covid-19 test sonucunun negatif çıktığını duyurdu. Sonuç olarak bilim insanları, asemptomatik Covid-19 vakalarının başkalarını enfekte ettiğine dair bir kanıt olmadığını belirtti.

Çalışmaya göre bilim insanları, SARS-CoV-2 ile enfekte olan ve hiçbir zaman belirti göstermeyen kişilerin genellikle düşük miktarda viral yüke ve kısa süreli viral bulaşmaya sahip olduğu, bu durumun da SARS-CoV-2 bulaş riskini azaltacağı konusunda hemfikir.

Wuhan’daki uzmanlar, asemptomatik vakaların tespit oranının bir hayli düşük olduğunu ve yerleşim bölgelerinin yüzde 96,4’ünde asemptomatik Covid-19 vakası bulunmadığını açıkladı. Genellikle insanlar hastalık karşısında belirti gösteriyor.

