Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
On milyonluk çalışma: Asemptomatik Covid-19 vakalarında bulaş sıfıra yakın
Yakın zamanda yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, asemptomatik katılımcıların başkalarına virüs bulaştırmadığını buldu
On milyonluk çalışma: Asemptomatik Covid-19 vakalarında bulaş sıfıra yakın
29 Aralık 2020 15:05 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN - Kasım ayında yayımlanan çalışmada, 14 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında Covid-19’a yakalanan 10 milyon kişi incelendi. On milyon kişi arasından tespit edilen 300 kişinin ise hastalığı asemptomatik geçirdiği tespit edildi.

Araştırmacılar, bu 300 kişinin yakın temas ettiği bin 174 kişinin ise Covid-19 test sonucunun negatif çıktığını duyurdu. Sonuç olarak bilim insanları, asemptomatik Covid-19 vakalarının başkalarını enfekte ettiğine dair bir kanıt olmadığını belirtti.

Çalışmaya göre bilim insanları, SARS-CoV-2 ile enfekte olan ve hiçbir zaman belirti göstermeyen kişilerin genellikle düşük miktarda viral yüke ve kısa süreli viral bulaşmaya sahip olduğu, bu durumun da SARS-CoV-2 bulaş riskini azaltacağı konusunda hemfikir.

Wuhan’daki uzmanlar, asemptomatik vakaların tespit oranının bir hayli düşük olduğunu ve yerleşim bölgelerinin yüzde 96,4’ünde asemptomatik Covid-19 vakası bulunmadığını açıkladı. Genellikle insanlar hastalık karşısında belirti gösteriyor.
 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 asemptomatik vaka sars-cov-2

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.