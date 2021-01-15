Öncelik listesine alınan intörn hekimler de aşılanmaya başladı

Türkiye’de koronavirüs aşısı sürecine girilmesinin ardından, üniversite hastanelerinde intörn doktor olarak staj yapan öğrencilerin öncelikli aşı gurubuna dahil edilmesi talebi, Tıp Dekanları Konseyi’nde görüşülerek Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Bakanlık, 4 Ocak tarihinde üniversitelere yazı göndererek Tıp Fakültesinin 5 ve 6'ncı sınıf, Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5'inci sınıf öğrencilerinin aşı vurulmasına onay verdi.

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'Koronavirüs hastalarıyla karşılaşıyoruz'

Üniversite hastanesinde koronavirüs aşısı olan KTÜ Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Azerbaycan vatandaşı Fuad Malikov, hastanede intörn doktor olarak görev yaptığı için koronavirüs aşılarından yararlanabildiklerini söyledi. Koronavirüs hastalarıyla karşılaşabildiklerini söyleyen Malikov, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hastaya işlem yaptıktan sonra ilgisi olmayan bir semptomla hastanın korinavirüs pozitif olduğu ortaya çıktığı durumlar oldu. Günde en az durduğumuz yerde 8 yatak olmasına rağmen 4’ü bulan pozitif vakalarımız olabiliyordu. Koronavirüslü hastalarla bizim de temasımız oluyor. Bizi kendi vatandaşlarından ayırt etmediler. Hasta olduğumda bile sağlık sigortasına bakmadan tedavimizi kapımıza kadar getirmeleri, bize ücretsiz aşı yaptırmalarından dolayı mutluyum. Türkiye Cumhuriyeti devletine teşekkür ederim.”

'Aşıya büyük katılım var'

Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinden Ömer Metin Cinemre de, “Son sınıf öğrencileri hastanede 12 ay kesintisiz staj yaptığı için bizlere de yararlanma hakkı verdiler. Aşı umut oluyor. İnşallah hastalık en kısa sürede bitecek ama 1 yıldır yaşadığımız karamsarlığa göre şu an iyiyiz.” diye konuştu.

Koronavirüs aşısı vurulduğu için mutlu olduğunu söyleyen 5'nci sınıf öğrencisi Elif Büşra Yurt da, “Birkaç ay sonra biz de hastanede görev alacağımız için bize de böyle bir hak tanındı. Sıkıntısız bir süreçti. Dakikalar içerisinde aşımızı olup çıktık. Arkadaşlarımla beraber geldik. Aşıya çok büyük katılım var” dedi.

'En kötü aşı, aşısız olmaktan iyidir'

Koronavirüs aşısı vurulan öğrencilerden Cihan Kraloğlu da, şu ifadeleri kullandı:

“Hastalarla temas edecek ortamlarda bulunmadım ama önümüzdeki aylarda acil serviste nöbet tutacağım ve bununla baş başa kalabilirim. En kötü aşı, aşısız olmaktan iyidir. Etkinliği kanıtlanmış bir aşı ve olmakta sakınca görmüyorum. Komplo teorilerine insanların inanmasını doğru bulmuyorum.”

Daha önce koronavirüse yakalandığını söyleyen öğrencilerden Ahmet Serdar Yetik, “Ailece enfekte olduk. Hastalığı babam ve annemden daha ağır geçirdik. Aşıyı olduktan sonra çok rahatladım. Şimdi daha iyi hissediyorum. İkinci doz aşıdan sonra daha güvende olacağım” ifadelerinde bulundu.

'Öğrencilerimizin aşı olmasını önemsiyoruz'

KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, koronavirüs pandemisi sürecinde 6'ncı sınıf öğrencilerinin de tüm sağlık çalışanları gibi hizmet verdiğini söyledi. Prof. Dr. Kaklıkkaya, şu açıklamayı yaptı: