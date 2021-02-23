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Ordu'da kar engeline takılan sağlık ekipleri, COVID-19 aşısı yapmak için 2 kilometre yürüdü
Ordu'da sağlık ekipleri, araçla ilerleyemedikleri için karda 2 kilometre yürüyerek evine gittikleri 85 yaşındaki hastaya yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının ikinci dozunu uyguladı
Ordu'da kar engeline takılan sağlık ekipleri, COVID-19 aşısı yapmak için 2 kilometre yürüdü
23 Şubat 2021 14:30 - AA
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Ordu Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetlerinde görevli ekip, Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde diyabet ve alzaymır hastalığı nedeni ile evinde yatan Naile Altıntaş'a aşı yapmak üzere yola çıktı.

Sağlık ekipleri, aracın karda ilerlemekte zorluk çekmesi üzerine yürümeye karar verdi.

Karda 2 kilometre yürüyerek eve ulaşan ekipler, kontrollerinin ardından Altıntaş'ın aşısını yaptı. Naile Altıntaş, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlıkçılar tarafından Turnalık Mahallesi'nde ikamet eden ve kalp yetmezliği bulunan Şahsenem Çapa'ya da aşının birinci dozu uygulandı.

Anahtar Kelimeler:

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