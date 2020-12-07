Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz, sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 112 Komuta Kontrol Merkezine ziyaret etti.Ziyarette sağlık çalışanlarına karanfil veren Öznavruz, meslektaşlarıyla bir süre sohbet etti.

Öznavruz, yaptığı konuşmada, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının fedakarca, zamanla yarışan birim olduğunu belirtti.112 istasyonunda çalışanların salgın sürecinde elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Öznavruz, şu ifadelere yer verdi: