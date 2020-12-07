Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz, sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 112 Komuta Kontrol Merkezine ziyaret etti
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz, sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu
07 Aralık 2020 15:13 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 112 Komuta Kontrol Merkezine ziyaret etti.Ziyarette sağlık çalışanlarına karanfil veren Öznavruz, meslektaşlarıyla bir süre sohbet etti.

Öznavruz, yaptığı konuşmada, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının fedakarca, zamanla yarışan birim olduğunu belirtti.112 istasyonunda çalışanların salgın sürecinde elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Öznavruz, şu ifadelere yer verdi: 

"Vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat en zor anlarında acil sağlık hizmeti veren personelimiz zor ve yorucu bir hizmeti yerine getiriyor. Onların bu özverili çabasına bir teşekkür amacı ile bugün buradayız. İlimizde hizmet veren 112 ekiplerimize bu vesileyle teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Anahtar Kelimeler:

osmaniye saglik calisanlari 112 acil komuta kontrol merkezi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.