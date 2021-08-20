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Osmaniye Valisi Yılmaz: Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin yüzde 99’u aşı olmayanlar
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, koronavirüsle mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının ve aşının çok önemli olduğunu belirterek, “Şu anda hayatını kaybedenlerin yüzde 99’u aşı olmayanlar. Şu çok net anlaşılıyor ki aşı bu virüsten koruyor" dedi.
Osmaniye Valisi Yılmaz: Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin yüzde 99’u aşı olmayanlar
20 Ağustos 2021 11:23 - DHA İbrahim EMÜL
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Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın, kentteki koronavirüs denetimlerine katıldı.

Bazı kişiler, bu sırada Sebze ve Meyve Hali'nde kurulan aşı standında aşılarını yaptırdı. Aşı standını ziyaret eden Vali Yılmaz, çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti. Yılmaz, Sebze ve Meyve Hali'nde esnaf ve halkla bir süre sohbet edip, koronavirüsle mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının ve aşı yaptırmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Vali Erdinç Yılmaz, denetimle ilgili açıklamasında, “Bugün hal esnafımızı ziyaret ettik. Hal esnafımız, koronavirüsle mücadelede, başından beri tedbirleri hassasiyetle uyguladı. Başkanımıza ve hal esnafımıza teşekkür ediyorum. Şu süreçte koronavirüs maalesef ciddi şekilde yayıldı. Bunu mutlaka aşağılara çekmemiz lazım. Bu nedenle tedbirleri asla elden bırakmamalıyız. Aşı olmayan vatandaşlarımızın mutlaka bir an evvel aşı olması gerekiyor."

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 99’u aşı olmayanlar. Artık şu çok net anlaşılıyor ki aşı bu virüsten koruyor. Bu nedenle mutlaka vakit kaybetmeden aşı olmamız lazım. Osmaniyeli hemşehrilerime, tedbirlere hassasiyetle uymalarını ve aşı olmayan vatandaşlarımıza da aşı olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

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