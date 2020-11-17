ÖSYM açıkladı: Belge göndermeleri gerekmemektedir

ÖSYM’nin internet sitesinden ve sosyal medya hesabından 'Covid-19 Pozitif /Temaslı Olan Adayların Dikkatine' başlıklı duyuru yapıldı. Sağlık Bakanlığının 'HES Kodu' uygulamasının, başkanlık tarafından gerçekleştirilen sınavlarda adayların Covid-19 durumlarını takip etmek için kullanıldığı hatırlatılarak, "Bu doğrultuda, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina/salon atamaları, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre güncellenmektedir. Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığı'ndan alınan veriler doğrultusunda Covid-19 pozitif/temaslı olan adayların sınava girecekleri salon bilgileri güncellenmektedir. Bu durumdaki adaylar, Başkanlığımız tarafından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilmektedir" denildi.

'BELGE GÖNDERMELERİ GEREKMEMEKTEDİR'

Covid-19 hastası veya temaslısı olan adayların ayrı salonlarda sınava alındıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı verilerinden Covid-19 pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adaylar, üzerinde HES kodu bulunan Sınava Giriş Belgelerinde belirtilen sınav binasında Covid -19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda (Yedek Salon 1/Yedek Salon 2) sınava alınmaktadır. HES Kodlarından Covid-19 durumu sınavdan önceki cuma gününe kadar tespit edilen ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylara, Cuma günü 17.00’ye kadar kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılmaktadır. Bu tarihten sınav gününe kadar Covid-19 durumu değişen (pozitif /temaslı duruma gelen) ve yedek salonlarda sınava alınacak adaylar sınav günü, sınav saatinden en az 3 saat öncesinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirilmektedir. Covid-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge göndermeleri gerekmemektedir."

Açıklamada ayrıca telefon, SMS, e-posta gibi yollarla bilgilendirme yapıldığı için adayların ÖSYM’nin 'Aday İşlemleri Sistemi'ndeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru bilgileri içermesi gerektiğinin altı çizildi.

