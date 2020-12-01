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ÖSYM Aralık ayındaki sınavları erteledi: 'Salgının seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre sınavların yeni tarihleri belirlenecek'
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu
ÖSYM Aralık ayındaki sınavları erteledi: 'Salgının seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre sınavların yeni tarihleri belirlenecek'
01 Aralık 2020 15:51 - AA
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Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."

Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların Aralık ayında yapılması planlanmıştı. 

Anahtar Kelimeler:

osym sinav takvimi

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