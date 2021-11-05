Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Oxford araştırması: Genetik faktörler, COVID'e yakalanma riskine doğrudan etkili
İngiltere'deki Oxford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, genetik faktörlerin Covid-19'a yakalanma ve ölüm riskini direkt olarak etkilediğini ortaya çıkardı.
Oxford araştırması: Genetik faktörler, COVID'e yakalanma riskine doğrudan etkili
05 Kasım 2021 15:41 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen bir araştırma, Akciğer zarındaki hücrelerin Covid-19 enfeksiyonuna tepki verme şeklini değiştiren bir gen olduğunu ortaya çıkardı. Yani araştırmaya göre, etnik köken, Covid-19’un kişide yarattığı tahribatı direkt olarak etkiliyor.

Bugüne kadar ortaya çıkarılan istatistikler de oldukça keskin. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, pandeminin ikinci dalgasında Pakistan kökenlilerin Covid-19’dan ölme olasılığı Avrupa kökenli olanlara göre iki kat daha fazlaydı. Bangladeş mirasına sahip olanlar için ise risk üç ila dört kat arasındaydı.

Pandeminin orantısız etkileri, ülkeler arasında yaşanan büyük farklar sonucu ortaya çıkarken, çoğu politikacı bu durumdan nasibini almıştı. Ancak şimdi öyle görünüyor ki, bazı ülkelerin Covid-19 sürecini diğerlerinden daha şiddetli yaşamasının nedeni genetik olabilir.

Uzmanlar, düşük riskli genetik varyantı taşıyan kişilerde hücrelerin virüse karşı savunmasının daha hızlı olduğunu belirtirken, yüksek riskli gen de ise durumun tam tersi olduğunu açıkladı. Yüksek riskli genin savunma mekanizmasını daha da yavaşlattığı belirtilirken, solunum yetmezliği ve ölüm riskini ikiye katladığı da aktarıldı.

Oxford Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, yüksek riskli genin Güney Asya mirasına sahip olanların yaklaşık %60’ı tarafından taşındığı, Avrupa kökenli olanların %15’i ve Afrika veya Karayip mirasına sahip olanların sadece %2’sinde bu genin bulunduğu belirlendi.

Genetiğin riskin bir kısmını açıkladığı belirlense de The Guardian, politikacıları sorumluluktan vazgeçmemeleri konusunda uyarıyor. Güney Asya popülasyonları için sosyo-ekonomik faktörler hala daha önemli bir rol oynadığına dikkat çekilirken, kalabalık ortamların da virüsün yayılmasında önemi bir kez daha vurgulandı.

Araştırma sonuçları henüz onaylanmasa da, aşı dağıtımı vs. konularda insanlık için önemli adımların atılmasını teşvik edeceğe benziyor.

Anahtar Kelimeler:

oxford universitesi covid-19 genetik faktorler olum riski

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.