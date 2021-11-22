Oxford araştırması: Uzun Covid'in en belirgin yan etkisi belli oldu

Oxford Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmada 236 binden fazla Covid-19 hastasının verileri incelendi. Yapılan anket çalışmasında Covid-19 teşhisi konulduktan 6 ay sonra uykusuzluk sorunu yaşayanların oranının yüzde 5.4 olduğu duyuruldu.

Hastalık sürecini yoğun bakımda geçirenlerde ise bu oranın yüzde 7.5 olduğu kaydedildi.

Araştırmayı yürüten Oxford Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Maxime Taquet, “Bu oranın çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz zira bazıları bu sorunu aile hekimlerine açıklamıyor. Uzun Covid-19’un en büyük bileşenlerinden biri de uyku kaybı” dedi.

İngiliz Sunday Times gazetesine konuşan uzmanlar “Uzun Covid-19″un semptomları arasında beyin sisi ve nefes darlığı olduğunu söylerken, uyku eksikliği ve uyuyamama sorunun ise göz ardı edildiğini aktardı.