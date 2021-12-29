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Oxford Üniversitesi: COVID aynı COVID değil
Dünyanın saygın kurumlarından Oxford Üniverstesi'nde görevli profesör John Bell, Omicron varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Oxford Üniversitesi: COVID aynı COVID değil
29 Aralık 2021 11:27 - Sözcü
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Oxford Üniversitesi’nde görevli tıp profesörü John Bell, Omicron varyantıyla ilgili konuştu. BBC Radio 4’da katıldığı programda açıklamalarda bulunan Bell, Kasım ayında tespit edilen Omicron varyantını corona virüsü ile kıyasladı.

Bell, “Omicron varyantı, geçen sene ortalığı kasıp kavuran hastalıkla aynı değil. Geçen yıl gördüğümüz tıklım tıkış yoğun bakım üniteleri, genç yaşta yaşamını yitirenler… Bence bunlar geçmişte kaldı” dedi.

Bell’in açıklamaları, İngiliz hükümetinin yıl sonuna kadar daha sıkı Covid-19 önlemlerini almayacağını duyurmasından sonra geldi.
 

Anahtar Kelimeler:

oxford universitesi covidi omicron varyanti john bell

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