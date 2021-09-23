Oxford/AstraZeneca aşısının geliştiricisi: Virüsün ölümcül bir varyanta dönüşmesi olası değil

İngiliz ilaç şirketi Astrazeneca ile Oxford Üniversitesi ortaklığıyla geliştirilen corona virüs aşısının arkasındaki bilim insanı Dame Sarah Gilbert’ten virüsün geleceği ve uğradığı varyantlara dair açıklama yaptı.



Geçtiğimiz gün düzenlenen Royal Society of Medicine web seminerinde konuşan konuşan Dame Sarah, "Virüs tamamen mutasyona uğrayamaz çünkü spike proteini o hücreye girmek için insan hücresinin yüzeyindeki ACE2 reseptörü ile etkileşime girmek zorundadır” derken, "Spike proteinini o reseptörle etkileşime giremeyecek kadar değiştirirse, hücrenin içine giremez. Bu yüzden virüsün, bağışıklıktan kaçarak bulaşıcı bir virüs olabileceği çok fazla yer yok” diye konuştu.

"Daha ölümcül bir varyanta dönüşmesi olası değil"

Oxford aşısının arkasındaki bilim insanı, "virüsün gidebileceği pek fazla yer olmadığı için" Covid-19’un çok daha ölümcül bir varyanta dönüşmesinin olası olmadığını söyledi.

Sarah Gilbert, virüslerin bir popülasyona yayıldıkça toplum bağışıklık kazandığı için zamanla daha az öldürücü olma eğiliminde olduğunu belirtirken, bazı genetik değişimlerin beklendiğini ancak Covid-19'un sonunda soğuk algınlığına ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan diğer mevsimsel corona virüsler gibi olacağını söyledi.

"Halihazırda dört tane coronavirüs var ama farkında bile değiliz"

"Normalde virüslerin daha kolay dolaştıkları için daha az öldürücü hale geldiklerini görüyoruz ve Covid-19’un daha öldürücü bir versiyonuna sahip olacağımızı düşünmek için hiçbir neden yok” diyen bilim insanı, halihazırda dünya üzerinde dört tane corona virüs türünün dolaştığını ve bunların farkında bile olmadıklarının altını çizdi.

Our world in data verilerine göre Oxford/AstraZeneca corona virüs aşısı halihazırda 182 ülkede kullanılırken, Avrupa İlaç Ajansı’nın 21 Ocak 2021 tarihinde aşıya pazarlama izni vermesiyle başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere yaygın bir şekilde kullanıma sunulmuştu.