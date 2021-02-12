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Oxford'lu bilim insanları duyurdu: Ağır COVID vakalarına çözüm romatizma ilacı
Oxford Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre, iltihaplı eklem romatizması ilacı olan tocilizumab’ın ağır Covid-19 hastalarının ölüm riskini azalttığı açıklandı. Oxford Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü Peter Horby, “İlacın ağır Covid-19 hastalarının ölüm riskini azalttığı gibi iyileşme süresini kısalttığı ve oksijen desteği ihtiyacını da azalttığı tespit edildi” dedi
Oxford'lu bilim insanları duyurdu: Ağır COVID vakalarına çözüm romatizma ilacı
12 Şubat 2021 11:54 - NTV
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2020 yılının Mart ayından Covid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmaları test eden Recovery denemesi adı verilen çalışmanın yeni bulguları ortaya çıktı.

iltihaplı eklem romatizması tedavisinde kullanılan tocilizumab ilacının Covid-19 tedavisinde etkili olduğu açıklandı.

Oxford Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre ilacın, ağır Covid-19 hastalarının ölüm riskini azalttığı açıklanırken iyileşme süresini kısalttığı ve oksijen desteği ihtiyacını da azalttığı tespit edildi.

ÇALIŞMADA 4 BİNDEN FAZLA KİŞİ YER ALDI

Oxford Üniversitesinden araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, Covid-19 hastası 4 binden fazla kişi üzerinde yapılan çalışmada hastaların yarısına steroid ilacı, diğer yarısına iltihaplı eklem romatizması ilacı olan tocilizumab verildi.

Tocilizumab alan kişilerde 28 gün içerisinde ölüm oranı yüzde 29 olurken diğer gruptakilerin ölüm oranı ise yüzde 33 olarak tespit edildi. İlacın ayrıca hastaların solunum cihazına bağlanma veya ölme ihtimalini yüzde 38'den yüzde 33'e düşürdüğü görülürken solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranını ise yarı yarıya düşürdüğü kaydedildi.
 

‘HER 25 KİŞİDEN BİRİ KURTULABİLİR’

Oxford Üniversitesinde bulaşıcı hastalıklar profesörü ve RECOVERY denemesinin  baş araştırmacısı Peter Horby, “Artık iltihaplı eklem romatizması ilacı olan tocilizumab’ın Covid-19 tedavisinde etkili olduğunu biliyoruz” dedi.

Horby, “Halihazırda rutin olarak verilen ucuz bir steroid ilacı olan deksametazon'un yanı sıra tocilizumab ile tedavi edilen her 25 hastadan birinin daha hayatı kurtarılabilir” dedi.

İNGİLTERE NHS DİREKTÖRÜ: YENİ BİR EŞİK

Araştırmanın ilk sonuçlarının kısa zaman sonra hakemli bir tıp dergisinde yayımlanacağı ifade edilirken, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tıp direktörü Prof. Stephen Powis, bu bulguların Covid-19’a karşı mücadelede yeni bir eşik olduğunu söylerken ilacın ölüm riskini azaltmak ve ve iyileşme süresini kısaltmasının yanı sıra, hastaların yoğun bakıma alınma ihtiyacını da önleyebileceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Chesterfield Kraliyet Hastanesine ağır Covid-19 hastası olarak yatan 62 yaşındaki Wendy Coleman'a uygulanan tedavi sonrası iyileşen ve açıklamalarda bulunan Coleman, "Nefes almakta oldukça zorlanıyordum ve yoğun bakım ünitesine alınmak üzereydim. Bana bahsedilen tocilizumab ilacı verildikten sonra, durumum çok daha iyi hale geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 hastalari oxford universitesi ingiltere nhs

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