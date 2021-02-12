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Oxford'lu bilim insanları: 'İki doz' BioNTech aşısı mutasyona rağmen antikor oluşturdu
İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi viroloji bölümü, 2 doz Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı olan kişilerin, virüsün Kent ve Güney Afrika mutasyonları dahil orijinal koronavirüse karşı güçlü bağışıklığa sahip olduğunu tespit etti. Bilimsel araştırma sonucundan yola çıkan bilim insanları, aşının mutasyonlu koronavirüse karşı güçlü koruma sağlamaya devam ettiğini açıkladı
Oxford'lu bilim insanları: 'İki doz' BioNTech aşısı mutasyona rağmen antikor oluşturdu
12 Şubat 2021 14:14 - DHA
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İngiliz bilim insanları araştırmanın ilk bölümünde, mutasyonlu koronavirüse karşı bağışıklık sistemi test edildi.

Kişilerin mutasyonlu virüse karşı antikor tepkilerinin körelmesine rağmen, ikinci doz aşı verildikten sonra çoğu insanı enfekte olmaktan koruyacak kadar yüksek antikora sahip olabileceği tespit edildi. Pfizer/BioNTech aşısından iki doz aşılananlardan elde edilen antikorlar, Güney Afrika ve Kent (İngiltere’de yaygın olarak görülen mutasyon) mutasyonlardan bazılarını taşıyan virüsleri tanıdığı ve etkisiz hale getirdiği görüldü.

Oxford Üniversitesinde viroloji profesörü olan William James ve meslektaşları, koronavirüsten  iyileşen kişiler ile bir veya iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olmuş sağlık çalışanlarından kan örnekleri aldı. Kent ve Güney Afrika mutasyonları olarak tanımlanan B117 ve B1.351 virüs mutasyonlarının ve bir yıl önce dolaşanlara benzer daha eski bir mutasyonun, ‘izolatları’ elde edildi. Bireylerden alınan antikorlar ve T hücreleri, daha sonra ne kadar iyi performans gösterdiklerini görmek için bu mutasyonlu virüslere karşı test edildi.

ANAHTAR ROL ‘T-HÜCRESİ’

Çalışma, insanların antikorlarının ilk aşı dozundan sonra orijinal virüse karşı orta derecede etkili olduğunu, Kent varyantına karşı daha az etkili olduğunu ve Güney Afrika varyantını etkisiz hale getiremediğini buldu. Ancak diğer yandan aynı kişilerde ilk aşıdan sonra bilinen tüm varyantlara karşı güçlü ‘T hücresi tepkileri’ tespit edildi. Bilim insanları, ikinci doz aşıyla birlikte kişilerin mutasyonlara ve orijinal virüse karşı çok daha güçlü koruma sağladığını buldu.  

İKİNCİ DOZU ALANLAR VİRÜS VE MUTASYONLARINA KARŞI GÜÇLÜ KORUMA SAĞLIYOR

Prof William James yaptıkları bilimsel çalışma sonucuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sizi enfeksiyona karşı mutlaka korumayabilir (ilk doz), ancak bu ilk dozun bağışıklık sisteminizin bir dahaki sefere iyi bir yanıt vermesini çok daha kolay hale getirmesi çok muhtemeldir. İkinci dozun bu kadar güçlü bir antikor tepkisi oluşturmasının nedeninin bu olduğunu düşünüyoruz, çünkü T hücreleri zaten oradadır ve reaksiyona girmeye hazırdır.

İKİNCİ DOZUN ÖNEMİ

Profesör James, "Yeni mutasyonlardan hastalanmayacağınıza dair söz vermiyor, ancak işe yarayacak bir şeyler olduğunu ve bağışıklık sisteminizin bunlara yanıt verebileceğini gösteriyor. Vakaların yüzde 90'ından fazlasında insanların ikinci dozdan sonra ürettikleri antikorlar, virüsü nötralize edecek ve onları enfeksiyondan korumayı umduğumuz düzeyde yükselmiştir. Virüsün (orijinal) türünün yanı sıra Güney Afrika ve Kent mutasyonuna karşı korunacaklarından oldukça eminiz” dedi.

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