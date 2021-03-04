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Oxford'un COVID-19 aşısında, BioNTech'e kıyasla iki kat daha fazla yan etki görüldü
İngiltere'deki King's College London Üniversitesindeki araştırmacılar koronavirüse karşı geliştirilen (COVID-19) aşılarından Oxford-AstraZeneca’nın Pfizer-BioNTech'e kıyasla iki kat daha fazla yan etkiye sahip olduğunu açıkladı
Oxford'un COVID-19 aşısında, BioNTech'e kıyasla iki kat daha fazla yan etki görüldü
04 Mart 2021 11:26 - DHA
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Dünyayı bir yıldır etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19 ) etkisini sürdürüyor. Dünyanın umutlarını bağlandığı aşıların yan etkilerine ilişkin bir açıklama da  İngiltere'deki King's College London Üniversitesinden geldi. King's College London Üniversitesindeki uzmanlar, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yan etkilerinin, Pfizer/BioNTech aşısına kıyasla iki kat daha fazla olduğu açıklandı.

OXFORD AŞISI OLAN 10 KİŞİDEN 3'ÜNDE YAN ETKİ

Yapılan araştırmada, Oxford-AstraZeneca aşısı olan 10 kişiden üçünde yan etkilerin görüldüğü belirtildi. Aşı yaptıran 700 binden fazla kişiden elde edilen verilere göre, Oxford aşısı olan İngiliz halkının yüzde 30’unda baş ağrısı, yorgunluk ve ateş gibi semptomlara rastlanırken, Pfizer aşısı olanlarda bu oranın yüzde 15 olduğu kaydedildi.

‘YAN ETKİLER İNSANLARIN AŞI OLMASINA ENGEL DEĞİL’

King's College London Üniversitesinden araştırmacılar, görülen hafif yan etkilerin insanları koronavirüs aşısı olmaktan alıkoymaması gerektiği konusunda uyarırken, aşıların koronavirüsü önlemede son derece etkili olduğunu vurguladı. Bilim insanları aynı zamanda aşı etkisiyle görülen yan etkilerin, aşının ‘işe yaradığına’ dair kanıt oluşturduğunu bu nedenle korkulacak bir durumun olmadığını ifade etti.
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus oxford astrazeneca yan etki pfizerbiontech

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