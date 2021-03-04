Oxford'un COVID-19 aşısında, BioNTech'e kıyasla iki kat daha fazla yan etki görüldü

Dünyayı bir yıldır etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19 ) etkisini sürdürüyor. Dünyanın umutlarını bağlandığı aşıların yan etkilerine ilişkin bir açıklama da İngiltere'deki King's College London Üniversitesinden geldi. King's College London Üniversitesindeki uzmanlar, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının yan etkilerinin, Pfizer/BioNTech aşısına kıyasla iki kat daha fazla olduğu açıklandı.

OXFORD AŞISI OLAN 10 KİŞİDEN 3'ÜNDE YAN ETKİ

Yapılan araştırmada, Oxford-AstraZeneca aşısı olan 10 kişiden üçünde yan etkilerin görüldüğü belirtildi. Aşı yaptıran 700 binden fazla kişiden elde edilen verilere göre, Oxford aşısı olan İngiliz halkının yüzde 30’unda baş ağrısı, yorgunluk ve ateş gibi semptomlara rastlanırken, Pfizer aşısı olanlarda bu oranın yüzde 15 olduğu kaydedildi.

‘YAN ETKİLER İNSANLARIN AŞI OLMASINA ENGEL DEĞİL’