Özel hastaneleri kapsamayan MHRS sitemi, COVID-19 aşılarının dağıtımı ve uygulanması sürecinde revize edildi. Özel hastaneler de MHRS sistemine dâhil edildi.

Sağlık Bakanlığı, aşıda öncelikli grup olarak adlandırdığı ilk grupta yer alan sağlık çalışanlarına (temizlik ve güvenlik görevlileri de dâhil) bu hafta aşı uygulanması sürecini başlatıyor. Aşılar, MHRS randevusu alan sağlık çalışanlarının adıyla hastanelere gönderilecek ve aşı kayıt sistemi (Aşıla) üzerinden onaylanarak kişilere uygulanacak.

Son altı ay içerisinde COVID-19 geçiren kişilere aşı uygulanmayacak; ancak akciğer bulgularıyla semptom gösterip PCR negatif olan ve tedavi görmüş kişiler isterlerse randevu alarak aşılanabilecek.

MHRS randevusu olmayan kişiler aşı olamayacak.

MHRS sistemine girebilmek için e-devlet üzeriden şifre ile ya da MHRS üye olup üyelik şifresi alınması gerekli.

