Pandemi sürecinde vefat eden sağlık personelleri şehit kabul edilsin

KSBÜ ile T.C. Orman Genel Müdürlüğü Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği kapsamında pandemi dolayısıyla ön saflarda mücadele eden sağlık emekçileri için “Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı” yapıldı. 11 Kasımda Milli Ağaçlandırma Günü’nde orman işçileri, sağlık çalışanları ile davetliler; Evliya Çelebi Yerleşkesinin karşısında bulunan yurtlar bölgesinde, büyük bir heyecanla fidanları toprakla buluşturdular.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Vural Kavuncu, pandemi sürecinde sağlıkçıların gösterdikleri hizmet hakkında konuştu.

“SAĞLIKÇILARIMIZIN DEVLET NEZDİNDE ŞEHİT OLARAK KABUL EDİLMESİ TEMENNİ VE TALEBİMİZDİR”

Rektör Kavuncu etkinlikte yaptığı konuşmada sağlıkçılarımıza değinerek, “Buradan bir temennimi dile getirmek isterim. Hayatlarını; başkalarının sağlıklarını kazanmaları uğrunda tehlikeye atan ve pandemi sürecinde verdikleri sağlık hizmeti esnasında, bu hastalığı kaparak vefat eden sağlık personelinin devlet nezdinde şehit olarak kabul edilmesi temenni ve talebimizdir. Hayatlarını bu yolda kaybetmiş olan sağlıkçılarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Hastalarımıza da acil şifalar dileyerek, vatandaşlarımıza pandemi kurallarına uymaları için ricada bulunuyorum.” şeklinde konuştu.