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Pandeminin seyrini değiştirecek keşif: DH1047 antikoru
Dünyada 5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan coronavirüs pandemisi ile ilgili umut verici bir gelişme yaşandı. ABD'den uzmanlar, pandeminin seyrini değiştirecek nitelikte bir keşfe imza attı.
Pandeminin seyrini değiştirecek keşif: DH1047 antikoru
10 Kasım 2021 14:14 - Sözcü
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Tüm dünya yaklaşık iki yıldır corona virüsü pandemisi ile mücadele ederken, virüs dünya genelinde 5 milyondan fazla can aldı.

ABD’de yer alan Kuzey Carolina Üniversitesi ve Duke Üniversitesi’nden bilim insanları, mevcut pandemi ve gelecekteki virüs salgınlarıyla mücadeleye yardımcı olabilecek önemli bir keşfe imza attı. Buna göre, uzmanlar, Covid-19’dan, varyantlarından ve diğer corona virüsü türlerinden koruyacak bir antikor keşfetti.

DH1047 ismi verilen antikorun, virüsün hücrelerine bağlandığı ve onları nötralize ederek çoğalmalarını engellediği bildirildi. Keşfedilen antikorun hem enfeksiyonu önlemede hem de halihazırda corona virüsü bulaşmış bir kişinin tedavisine yardımcı olmada etkili olduğu aktarıldı.

"Süper aşı çalışmalarına katkı sağlayacak"

Kuzey Carolina Üniversitesi ve Durham’daki Duke Üniversitesi’ndeki araştırma ekibi, mevcut pandemi ve gelecekteki virüs salgınlarıyla mücadeleye yardımcı olabilecek önemli keşif yaptıklarına inandıklarını ifade etti. Uzmanlar ayrıca, ortaya çıkarılan DH1047 isimli antikorun, ‘süper aşı’ çalışmalarına da katkı sağlayacağı görüşünde.

Duke İnsan Aşı Enstitüsü müdürü ve çalışmanın ortak yazarı Dr Barton Haynes, yaptığı açıklamada, “Bu antikor, mevcut salgın için terapötik olma potansiyeline sahip. Hayvanlardan insanlara sıçrayan virüsler ve gelecekteki salgınlar için de kullanılabilecek bir keşif” ifadelerinde bulundu.

Science Translational Medicine dergisinde bulgularını yayınlayan araştırmacılar, bin 700’den fazla corona virüs, antikoru tespit etti. Bunların arasından 50’sinin corona virüsü türü olan SARS ile bağlantı kurabildiğini keşfettiler. Bu 50 antikor içerisinden DH1047 adını verdiklerinin hayvan ve insan kaynaklı her türlü virüs üzerinde etkili olduğu belirlendi.

Tüm varyantlara karşı etkili

Hayenes, DH1047 adı verilen antikorun corona virüsün tüm varyantları ve mutasyonları üzerinde etkili olduğunu açıkladı. Hayenes, ‘Sonuç olarak, DH1047 antikoru, çeşitli corona virüsü türlerini etkisiz hale getirebilir.’ dedi.

Uzmanlar, DH1047 antikorunun farelerde test edildiğin, ve kemirgenleri virüse maruz kaldıktan sonra Covid-19 enfeksiyonu geliştirmekten koruyabildiğini ortaya çıkardı. Antikorun, son derece bulaşıcı Delta varyantı da dahil olmak üzere her türlü varyanta karşı etkili olduğu belirlendi.

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Uzmanlar, bu keşfin, yalnızca corona virüsü pandemisi değil gelecekteki olası pandemiler üzerinde de etkili olabileceğini belirtti. Özellikle corona virüsü türleri üzerinde test edilen antikorun, virüsü nötralize ettiği belirlendi. Ekibin projesi şimdiden Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü tarafından 2.6 milyon dolar hibeyle desteklendi.

Anahtar Kelimeler:

antikor dh1047 super asi covid-19 pandemi

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