Pandemiye hazırlanıyor: Tüm sağlık personeli için İstanbul’a özel düzenleme yapıldı

Sağlık Bakanlığı en çok Koronavirüsün Vakasının görüldüğü İstanbul için yeni düzenlemeye gitti.

Daha önce 3 ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında işten ayrılmaya izin verilmezken İstanbul iline özel olmak üzere farklı düzenlemelere gidilecek.

-İstanbul iline diğer illerden ataması yapılan personelin ayrılışları yapılacak ve ivedilikle göreve başlamaları sağlanacak.

-Taşra teşkilatlarında görevli tabipler, İstanbul'a hiçbir mevzuat sınırlamasına tabii olmadan atanacak.

-Hizmet kapasitesi azaltılan sağlık merkezlerinde görevli personel ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilebilecek.

-İstanbul ilinde görev yapan aday tabiplerin ivedilikle atamaları yapılacak.

-Doğum sonrası izni ve yurdışı izni bulunanlar hariç tüm sağlık personelinin ücretsiz izinleri sonlandırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla duyurulan genelgede şunlar ifade edildi.