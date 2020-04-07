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Pandemiye hazırlanıyor: Tüm sağlık personeli için İstanbul’a özel düzenleme yapıldı
Sağlık Bakanlığı en çok Koronavirüsün Vakasının görüldüğü İstanbul için yeni düzenlemeye gitti. 
Pandemiye hazırlanıyor: Tüm sağlık personeli için İstanbul’a özel düzenleme yapıldı
07 Nisan 2020 10:40 -
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Sağlık Bakanlığı en çok Koronavirüsün Vakasının görüldüğü İstanbul için yeni düzenlemeye gitti. 

Daha önce 3 ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında işten ayrılmaya izin verilmezken İstanbul iline özel olmak üzere farklı düzenlemelere gidilecek. 
-İstanbul iline diğer illerden ataması yapılan personelin ayrılışları yapılacak ve ivedilikle göreve başlamaları sağlanacak.

-Taşra teşkilatlarında görevli tabipler, İstanbul'a hiçbir mevzuat sınırlamasına tabii olmadan atanacak.

-Hizmet kapasitesi azaltılan sağlık merkezlerinde görevli personel ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilebilecek.

-İstanbul ilinde görev yapan aday tabiplerin ivedilikle atamaları yapılacak.

-Doğum sonrası izni ve yurdışı izni bulunanlar hariç tüm sağlık personelinin ücretsiz izinleri sonlandırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla duyurulan genelgede şunlar ifade edildi.

 

Anahtar Kelimeler:

istanbul pandemi saglik personeli

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