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Paris’te COVID-19 dışı tedavilerin yüzde 40'ı iptal edilecek
Fransa’nın başkenti Paris’in içinde bulunduğu İle-de-France Bölgesel Sağlık Kurumu, bölgedeki hastanelere ve kliniklere tıbbi ve cerrahi faaliyetlerinin yüzde 40’ini iptal etmesini ve bölgedeki COVID-19 hastalarına yoğun bakımlarda yer bırakmaları emrini verdi
Paris’te COVID-19 dışı tedavilerin yüzde 40'ı iptal edilecek
10 Mart 2021 09:54 - İHA
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Fransa’da COVID-19 vaka sayısı ve özellikle İngiliz mutasyonlu vakaların artması hastanelerdeki baskıyı arttırıyor. Başkent Paris’in de içinde bulunduğu ve 12 milyon kişinin yaşadığı İle-de-France’ın Bölgesel Sağlık Kurumu, başkent Paris’in çevresindeki hastanelere ve özel kliniklere, yoğun bakım yataklarının yetersiz kaldığı zaman tıbbi ve cerrahi faaliyetlerini yüzde 40 oranında azaltmaları talimatını verdi. Kararın nedeninin ise COVID-19 hastalarına ayrılan yoğun bakım yataklarının sayısını artırmak ve sağlık personellerinin COVID-19 ünitelerine transfer edilmesine olanak sağlamak olduğu belirtildi.

Karar ile entübe hastaların bakımı için 400 ek yatak sağlanması ve COVID-19 hastaları için toplam bin 577 yatak kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

Yoğun bakım yataklarının yüzde 84 dolu

İle-de-France Bölgesel Sağlık Kurumu Genel Müdürü Aurélien Rousseau yaptığı açıklamada, hastanelerin çok büyük baskı altında olduğunu belirtti. Île-de-France bölgesindeki yoğun bakım yataklarını doluluk oranının yüzde 84’e yükseldiğini vurgulayan Rousseau, şöyle konuştu: 

"Şu anda yoğun bakımda mevcut olan bin 50 yataktan 973’ünde COVID-19 hastası yatıyor." 

Fransa'da toplam vaka sayısı 3 milyon 904 bin 233'e, toplam can kaybı ise 88 bin 600'e yükseldi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 vaka sayisi fransa paris

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