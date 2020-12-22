PCR testi pozitif olanlara en az 6 ay boyunca aşı hakkı verilmeyecek

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, hastalığı belirtisiz geçiren ve antikor gelişmiş olsa bile bunu bilmeyen kişilerin aşı yaptırmasında sakınca bulunmadığını, herkese aşı öncesi antikor testi yapılmasının da gerekmediğini bildirdi.

Prof. Dr. Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Faz-3 çalışmaları tamamlanan aşılar için birçok ülkede toplumsal bağışıklığın kazandırılabilmesi amacıyla geniş kapsamlı aşı kampanyalarının hayata geçirilmeye başlandığını söyledi.

Söz konusu Kovid-19 aşılardan bazılarının ilgili kurumlardan kullanım için "acil onay" aldığını aktaran Balık, Türkiye'nin de hem Biontech-Pfizer hem de SinoVac aşısının insan denemesi süreçlerine gönüllülerle aktif olarak katıldığını ve bu aşıların temini için sipariş verildiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Balık, Sağlık Bakanlığınca bir yandan aşıların temini ve daha fazla miktarda alımı için görüşmeler yapılırken diğer yandan da kimlere ilk etapta aşı yapılmasına ilişkin algoritmanın belirlendiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığının, Kovid-19 aşısı kitlesel uygulamasına göre, koronavirüs aşılarının, grip aşısındaki gibi riski en yüksek olanlardan en düşük olanlara doğru bir sıralamayla yapılacağını aktaran Balık, şöyle söyledi:

"Buna göre ilk sırada aşı olacaklar, riskli sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, yaşlı bakım evlerinde kalanlardır. İkinci sırada ise 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı olanlar, hastalığı alma ve yayma açısından kritik işlerde çalışanlardır. Üçüncü sırada da 50 yaş altı ve en az bir kronik hastalığı olanlar, önemli sektörlerde çalışanlar ve en son sırada ise bunların dışında kalanlar aşılanacak."

"Kovid-19'u geçirmiş olanlara 6 ay aşı yapılmayacak"

Bu algoritmayla yapılacak aşılama ile hastalığın ağır geçirilme ve ölüm oranlarının hızla azaltılacağını ve sağlık sistemi üstündeki yükün de hızla hafifleyeceğini dile getiren Balık, şöyle devam etti:

"Diğer yandan Türkiye, kampanya tarzı hızlı kitlesel aşı yapma potansiyeli yüksek olan dünyadaki en iyi ülkelerden bir olduğu için tüm ülke çapında hızla aşı yapılmasının, salgın hızının erkenden yavaşlatılması ve sonlandırılmasına çok önemli katkısı olacaktır. Türkiye'de SinoVac firmasının inaktif aşısının seçilmiş olması da bu alt yapıya uygun bir aşı tipi olması nedeniyle önemli bir avantaj oluşturacaktır."

Balık, Kovid-19'u geçirmiş olanlara 6 ay aşı yapılmayacağına dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü hastalığı geçirenlerde antikorlar en az 6 ay ve belki de daha fazla süre koruyucu olmaktadır. Altı aydan önce ikinci kere enfeksiyon çok nadir olabilmektedir. Eğer bir kişi hastalığı belirtisiz geçirmişse ve antikoru varsa bile bunu bilmeden aşı olması durumunda bir sakınca bulunmamaktadır. Dolayısıyla herkese aşı öncesi antikor testi yapılmasına gerek yok.

Kitlesel aşı uygulamalarında aşı öncesi antikor testi genellikle yapılmaz. Kovid aşısı uygulamasında da hem gerek olmadığı, hem ekonomik olmadığı ve hem de zaman kaybına da neden olacağı için Kovid için antikor testi yapılmasına gerek olmayacaktır.