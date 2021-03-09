PCR testinde 'mavi çizgi' COVID-19'u belirliyor

Koronavirüs salgınında hastalığın kişilere bulaşıp bulaşmadığını anlamak için en çok kullanılan yöntemlerden biri de PCR testi oldu. Kişiden alınan sürüntü örneği, laboratuvar ortamında incelendikten sonra, bilgisayar programındaki grafikler incelenerek sonuca ulaşılıyor. Genetik materyal tespiti yapan PCR testi, virüsün vücuda girmesini takip eden birkaç gün içinde, enfeksiyon henüz belirti göstermemesine rağmen varlığını tespit edebiliyor. Uzmanlar tarafından yapılan testin sonuçlanma süresi 24 saat ile 2-3 gün arasında değişebiliyor.

Prof. Dr. Sarhan Sakarya

Covid-19’u belirlemek için kullanılan PCR testinde izlenen süreci Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarhan Sakarya anlattı:

"Burada, Covid-19 PCR testi için bir kompleks oluşturduk. Test merkezinde alınan örnekler hiç bekletilmeden özel bir sıvının içine koyuluyor. Laboratuvara transfer ediliyor. 1 saat bekledikten sonra, örnekler çalışmaya hazır hale geliyor. Laboratuvarda kirli ve temiz alan var. Kirli alanda, çok titiz davranmak zorundayız; çünkü burada ‘kontaminasyon’ olma yani bulaşma riski var.

Yalancı pozitiflikler açısından sıkıntı oluşturuyor. PCR testinde yalancı negatiflikler de çok yaygın. Onlar da yetersiz örnek alımından tutun da sıvının içinde koyulduktan sonra bekletme süresinin yetersizliği gibi pek çok faktörden kaynaklanıyor. Bu tip riskleri en aza indirmek için devamlı çalışan, iyi yetişmiş teknisyenimiz var. Laboratuvara teknisyenin dışında başka kimse girmiyor. Hataları sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Temiz alan ise özel kıyafetler giydiğimiz ve PCR cihazının bulunduğu bölge. PCR, hata yapılabilen bir test. İyi bilmek, iyi çalışmak çok önemli. Her ay dış kalite kontrol sistemleriyle denetleniyoruz ve 100 puan üzerinden değerlendiriliyoruz."