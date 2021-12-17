Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
PCR testinin incelenme süreci nasıl gerçekleşiyor?
Salgınla birlikte PCR testi de hayatımıza girdi. Peki, testin sonucunun ortaya çıktığı yaklaşık 8 saatlik laboratuvar aşaması nasıl gerçekleşiyor?
PCR testinin incelenme süreci nasıl gerçekleşiyor?
17 Aralık 2021 14:51 - TRT Haber
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Koronavirüs salgını nedeniyle PCR testi sık sık gündeme geliyor. Test ile vücutta virüsün olup olmadığı yaklaşık 8 saat süren laboratuvar ortamında netlik kazanıyor. TRT Haber, test laboratuvarında bu süreci görüntüledi.

Alınan sürüntü örnekleri koruma kabı ile laboratuvara gerekli önlemler alınarak ulaştırılıyor. Kabulü yapılan örnekler izolasyon işlemi için güvenlik kabinine alınıyor.

Karışım hazırlanıyor

Her örnek, bir takım işlemlerden geçirilerek çoğaltma işlemine hazır hale getiriliyor. Bu sırada her türlü olumsuz koşuldan arındırılmış temiz odada PCR işlemini gerçekleştirmek için kullanılan karışım hazırlanıyor.

Elde edilen örnek, temiz odadan gelen PCR karışımına ekleniyor. İşlem tamamlandıktan sonra cihaza yükleniyor ve cihazda 70 dakika sürecek işlem başlatılıyor.

Son aşamada ise mikrobiyoloji alanında uzman doktorlar test sonuçlarını titizlikle inceliyor. Hastaların pozitif ya da negatif olup olmadığını değerlendiriyor.

Omicron varyantıyla ilgili kitlerin çalışmaları sürüyor

Her bir çalışmanın pozitif kontrolünü ve negatif kontrolünü teyit etmek gerekiyor. 

Belirlenen laboratuvarlardan gönderilen pozitif örnekler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün laboratuvarında varyant tespiti için inceleniyor.

Türkiye'de yaygın olarak Delta varyantı görülüyor. Omicron varyantı ile ilgili kitlerin çalışmaları ise Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

pcr testi laboratuvar test sonucu suruntu ornekleri

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.